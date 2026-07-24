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Košarka

LeBron James zapušča Dončića in gre v lov za zadnjim prstanom

Eden izmed najboljših košarkarjev vseh časov LeBron James bo okrepil Philadelphia 76ers. Zvezdnik je poprej osem sezon igral za LA Lakers.
LeBron James. Foto Kenneth Richmond Getty Images Via Afp
Galerija
LeBron James. Foto Kenneth Richmond Getty Images Via Afp
M. Ru.
24. 7. 2026 | 17:54
2:44
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Eden največjih košarkarjev vseh časov LeBron James bo prvič po sedmih sezonah zamenjal klub. Po poročanju ameriške mreže ESPN in agencije Klutch Sports Group je 41-letni zvezdnik podpisal dveletno pogodbo s Philadelphio 76ers, pri čemer bo imel možnost, da po prvi sezoni sam odloči o nadaljevanju sodelovanja.

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Novica pomeni konec dolgoletnih ugibanj o prihodnosti najboljšega strelca v zgodovini lige NBA. Med možnimi destinacijami so se v zadnjih tednih omenjali tudi Cleveland Cavaliers in Miami Heat, James pa se je na koncu odločil za Philadelphio, ki je po obsežnih kadrovskih spremembah izrazila veliko željo po njegovem prihodu. Pomembno vlogo pri prepričevanju veterana naj bi imeli nosilci moštva Tyrese Maxey, Joel Embiid in Jaylen Brown skupaj z vodstvom kluba.

Veliko pozornosti vzbuja tudi finančna plat dogovora. James bo podpisal pogodbo v skupni vrednosti osem milijonov dolarjev, kar je bistveno manj od več kot 52 milijonov dolarjev, kolikor je zaslužil v zadnji sezoni pri Los Angeles Lakers. V prvi sezoni bo prejel veteranski minimum, približno 3,9 milijona dolarjev. Njegov zastopnik Rich Paul je že večkrat poudaril, da Jamesu v tej fazi kariere ni več najpomembnejši zaslužek, temveč možnost za osvojitev še enega šampionskega prstana.

Philadelphia je po lanskem izpadu v drugem krogu končnice, ko jo je s 4:0 izločil poznejši prvak New York Knicks, precej spremenila zasedbo. Prihod Jaylena Browna je moštvo uvrstil med glavne kandidate za vrh vzhodne konference, zdaj pa je ambicije kluba še dodatno okrepil prihod štirikratnega prvaka lige NBA. James naj bi z izkušnjami in organizacijo igre razbremenil Maxeyja in Embiida ter prevzel pomembno vlogo v začetni peterki.

James bo jeseni začel svojo 24. sezono v ligi NBA, s čimer bo še izboljšal rekord po številu odigranih sezon v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Ob tem je že lastnik rekordov po številu doseženih točk in odigranih tekem v rednem delu prvenstva, selitev v Philadelphio pa pomeni nov poskus, da izjemno kariero sklene z novim naslovom prvaka.

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Liga NBALeBron JamesPhiladelphia 76ers

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