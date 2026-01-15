LeBron James se brani: Menjava ni bila moja ideja

V košarkarskem Los Angelesu ni nikoli mirno, prah zaradi nepremišljene (ali pač?) izjave Richa Paula, agenta LeBrona Jamesa, da bi Lakers morali zamenjati Austina Reavesa, se še ni polegel.

Rich Paul. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Predlagana menjava za Jarena Jacksona je bila zgolj ideja agenta in ni povezana z njim, se je branil James: »Rich je odrasel človek in ni povezan le z menoj, zato vse, kar naredi, ni nujno tudi moja ideja. On je predstavil svoj pogled na položaj, še enkrat poudarjam, da to ni moje mnenje. Vsi, ki kdaj gledate naše tekme, vidite, kako dobro se razumeva z Austinom. Z njim govorim vsak dan, imava odličen odnos.«

Morda je bil Paul res nepreviden v izjavi, morda pa je James našel primernega »krivca« za mešetarjenje z ekipnim duhom in razpoloženjem v slačilnici, ne da bi si pri tem umazal roke. Če bo Reaves do konca prestopnega roka res zapustil Los Angeles, bo jasno, da ideja vendarle ni bila le Paulova, karkoli že trdi 41-letni košarkarski »kralj«.

Luka Dončić govoric ponavadi ne želi komentirati, tudi tokrat je ostal tiho, z Reavesom pa je v prvih mesecih sezone spletel odličen odnos tudi izven igrišča. Odzivom iz slačilnice se Lakers ne bodo mogli izogniti jutri zjutraj po slovenskem času (4.30), ko gostujejo pri San Antonio Spurs.