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Košarka

LeBron James se vrača v Miami: napaka oddelka za družbena omrežja ali resnica?

Na stavnem trgu so ob novici močno narasle kvote za Jamesov prestop v Miami, pred tem sta prednjačili ekipi Cleveland Cavaliers in Golden State Warriors.
Kateri dres bo v prihodnji sezoni oblekel James, je eno največjih aktualnih vprašanj v ligi. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters Connect
Galerija
Kateri dres bo v prihodnji sezoni oblekel James, je eno največjih aktualnih vprašanj v ligi. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters Connect
L. Š.
22. 7. 2026 | 10:43
2:57
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Če bo vse potekalo po željah vodstva košarkarskega kluba Miami Heat, LeBrona Jamesa na Floridi čaka pravi raj na zemlji. Kot je poudaril predsednik kluba Pat Riley, je nedavna pridobitev zvezdnika Giannisa Antetokounmpa v moštvo le eden od številnih adutov, piše ameriški ESPN.

Adut Miamija v igri za Jamesa je nedavna pridobitev Giannisa. FOTO: Sam Navarro/Reuters Connect
Adut Miamija v igri za Jamesa je nedavna pridobitev Giannisa. FOTO: Sam Navarro/Reuters Connect

»Imamo tudi igrišče za golf in lepo vreme. Poleg tega ni dohodnine. To je torej malce bolje kot v Kaliforniji,« je Riley dejal za ameriški medij.

Prizadevanja klubov lige NBA, da bi v svoje vrste pridobili zvezdnika Jamesa, ki je po osmih letih zapustil Los Angeles Lakers z Luko Dončićem, se vlečejo že tedne, v torek pa so prinesla nenavaden pripetljaj.

Na kanalu YouTube moštva Miami Heat se je nepričakovano pojavil videoposnetek z naslovom: »Novinarska konferenca ob predstavitvi LeBrona Jamesa, 27. julij 2026«. Povezava je bila kmalu zatem izbrisana.

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Je šlo za napako ali za napoved prihodnjih dogodkov, se sprašuje košarkarski svet. Predstavniki vročice so zanikali, da bi z 41-letno košarkarsko ikono že dosegli dogovor. Pojasnili so, da je oddelek za družbena omrežja storil napako med pripravami na morebiten podpis pogodbe.

Na mednarodnem stavnem trgu so močno narasle kvote za Jamesov prestop v Miami. Medtem ko so kot najverjetnejši možnosti sprva omenjali njegovo domačo ekipo Cleveland Cavaliers in Golden State Warriors s Stephenom Curryjem, zdaj floridsko moštvo velja za favorita za podpis pogodbe z olimpijskim prvakom iz Pariza.

V Miamiju bi James, Antetokounmpo in vsestranski center Bam Adebayo, ki je v pretekli sezoni na eni sami tekmi dosegel 83 točk, tvorili izjemno močan trio.

Za Heat je igral že med letoma 2010 in 2014, moštvo iz Floride je v tem obdobju osvojilo dva naslova prvaka. FOTO: Foto Mike Segar/Reuters Pictures
Za Heat je igral že med letoma 2010 in 2014, moštvo iz Floride je v tem obdobju osvojilo dva naslova prvaka. FOTO: Foto Mike Segar/Reuters Pictures

James bo oktobra začel svojo 24. sezono v ligi NBA. Noben drug igralec v zgodovini lige doslej ni odigral več kot 22 sezon.

Zvezdnik ima zdaj v lasti ne le rekorda po številu doseženih točk v zgodovini lige NBA, temveč tudi rekord po številu odigranih tekem.

Za Heat je že igral med letoma 2010 in 2014, in sicer ob boku klubskih ikon, kot sta Dwyane Wade in Chris Bosh. Moštvo iz Floride je v tem obdobju osvojilo naslova prvaka v letih 2012 in 2013, v finalu pa je izgubilo v letih 2011 in 2014.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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