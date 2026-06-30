LeBron James sporočil svojo odločitev, s katero je presenetil mnoge

Ameriški košarkarski as LeBron James zapušča Los Angeles Lakers, za katere je igral od leta 2018. Njegov zastopnik Rich Paul je za ESPN potrdil, da je 41-letni zvezdnik vodstvu kluba sporočil, naj pri načrtovanju prihodnosti ne računajo več nanj.

James namerava kariero nadaljevati drugje, čeprav uradno še ni razkril novega kluba. Ameriški mediji poročajo, da se zanj resno zanimajo vodilni možje pri moštvu Golden State Warriors.

Štirikratni prvak lige NBA in štirikratni najboljši igralec (MVP) je sicer kljub težavam s poškodbo v minuli sezoni na 60 tekmah v povprečju dosegal po 20,9 točke, 7,2 podaje in 6,1 skoka ter bil še vedno eden od najboljših igralcev v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.