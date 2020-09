FOTO:LeBron James zadnja ovira do uresničitve sanj Gorana Dragića

Orlando – Pred začetkom 74. sezone lige NBA so ameriške stavnice pripisovale košarkarjem Miamija le malo možnosti za velik uspeh. Uvrščale so jih na sedmo mesto med kandidati za naslov prvaka vzhodne konference in šele na 15. izhodišče v boju za končno šampionsko lovoriko. A kdor je drzno stavil kakšen dolar nanje, je lepo oplemenitil svoje premoženje. Goran Dragić & Co. so namreč izločili Boston s 4:2 v zmagah in se bodo v velikem finalu pomerili z LA Lakers, ki so bili od začetka prvenstva med največjimi favoriti.»Zaslužili smo si ta podvig,« je ocenil Dragić, ki je k odločilni zmagi s 125:113 prispeval 13 točk ...