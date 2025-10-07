LeBron James napovedal odločitev vseh odločitev

LeBron James je na družbenem omrežju X z eno objavo požel pozornost celega športnega sveta. V ponedeljek je James na družbenih omrežjih objavil devetsekundni video, v katerem hodi proti praznemu stolu, nasproti katerega sedi neznana oseba. Štirikratni prvak je objavo pospremil z napisom »Odločitev vseh odločitev. 7. oktober. 12.00 po vzhodnem času. #TheSecondDecision«.

Nazadnje je LeBron tovrsten grandiozen načrt, imenovan Odločitev (The Decision), predstavil 8. julija 2010. »Odločil sem se, da svoje talente odnesem v South Beach in se pridružim ekipi Miami Heat,« je v televizijski oddaji, poimenovani prav The Decision, dejal takrat 26-letni mladenič iz Akrona. To je bil prelomni dogodek v športni zgodovini, saj so LeBron James, Dwyane Wade in Chris Bosh takrat sestavili "veliko trojko" in po mnenju mnogih tudi prvo superekipo v zgodovini lige.

Med ponedeljkovim videoposnetkom in videoposnetkom iz leta 2010 je veliko podobnosti. Še najbolj izstopa Jamesova srajca, ki je zelo podobna tisti, ki jo je imel oblečeno leta 2010.

James bo torej danes, ob 18.00 po našem času, obelodanil novo Odločitev, ki ima potencial, da dodobra pretrese košarkarski svet. Se pa mnogi bojijo, da gre zgolj za reklamo, in da bo košarkarski as na primer dejal: »Odločil sem se, da svoje talente odnesem v Amazon,« ali »Odločil sem se, da bom začel predstavljati podjetje Adidas.«

Ne namerava počakati še drugega sina

40-letnik se pripravlja na začetek svoje rekordne, že 23. sezone v ligi NBA. James je do zdaj sicer zelo pazljivo varoval informacije o tem, kdaj načrtuje upokojitev, morda pa jo bo oznanil prav v današnji odločitvi. Čeprav ga o tem novinarji sprašujejo malodane vsak dan, obraz lige NBA doslej ni razkril nobenih konkretnih načrtov. Na nedavnem medijskem dnevu je sicer povedal zgolj to, da »ne namerava čakati, da bi se še njegov mlajši sin Bryce pridružil ligi« – njegov starejši sin Bronny James se je najmočnejši košarkarski ligi na svetu pridružil lani.

James ima medtem vso podporo Lakersov. »Prva stvar, ki jo želimo storiti glede LeBrona in njegove prihodnosti, je, da mu izkažemo absolutno spoštovanje, da si bo z družino izbral, koliko let bo še igral,« je po poročanju STA pred dnevi dejal športni direktor Rob Pelinka.

Prvi po številu doseženih točk in odigranih minutah, bliža se še en rekord

21-kratni udeleženec tekme All-Star in štirikratni prvak lige NBA LeBron James je v minuli sezoni v povprečju dosegal 24,4 točke, 7,8 skoka in 8,2 podaji na tekmo ter sezono končal na šestem mestu v glasovanju za najkoristnejšega igralca lige. V svoji izjemni karieri ima povprečje 27 točk, 7,5 skoka in 7,4 podaje na tekmo.

James je hkrati najboljši strelec v zgodovini lige NBA s skupno 42.184 točkami in tudi igralec z največ odigranimi minutami (59.041). Do zdaj je nastopil na 1.562 tekmah, v prihajajoči sezoni pa bi lahko prehitel še Roberta Parisha (1.611) in postal najboljši vseh časov v še eni kategoriji več.