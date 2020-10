FOTO:LeBron pripeljal Lakers na prag raja

Orlando

Odločanje iz minute v minuto

- S 102:96 so košarkarji Los Angeles Lakers premagali Miami Heat in v finalu lige NBA povedli s 3:1 v zmagah ter stopili na prag končnega zmagoslavja.še ni igral za Miami, se je pa vrnilZa Lakers je LeBron James zbral 28 točk, 12 skokov in 8 podaj,je dodal 22 točk. Pri Heat je bil znova najboljšiz 22 točkami, 10 skoki in 9 podajami. Peta in morda zadnja tekma v finalni seriji bo v noči na soboto.V dokaj izenačeni tekmi so jo bolje odnesli jezerniki, ki so odločilni preboj naredili šele na koncu tekme. Prvo četrtino so dobili s 27:22, druga je pripadla Miamiju s 25:22, tretja in zadnja pa spet Los Angelesu (26:23, 27:26), ki je uspešneje odigral napet konec zadnje četrtine.je prispeval 21 točk za Heat,17, Adebayo pa 15. Igralci obeh ekip bodo imeli sedaj malce daljši premor, saj bo pet šele v soboto zjutraj ob 3. uri po srednjeevropskem času. Takrat bi se utegnil vrniti tudi Dragić, ki si je v prvem polčasu prve finalne tekme poškodoval stopalo.Trenerje uro in pol pred začetkom tekme dejal, da ne ve kako bo z Adebayom in Dragićem. »Odločamo se praktično iz minute v minuto in mislim, da to dolgujemo obema,« je dejal Spoelstra in ponovil, da si oba zelo želita igrati.Do tekme je potem Miami sporočil, da bo Adebayo igral, Dragić pa ne. Dragić se je pred tekmo sicer skušal ogrevati, malce metal na koš, vendar ni šlo. Ni pa izključen njegov nastop v petek.