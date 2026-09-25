LeBron razkril, zakaj je šel v Philadelphio: Želim mu pomagati do prvega naslova

LeBron James je poleti presenetil z odhodom iz Los Angeles Lakers in selitvijo k Philadelphia 76ers. Zdaj je prvič nekoliko podrobneje razkril, kaj ga je prepričalo, da je pri 41 letih izbral prav Philadelphio.

V podkastu Mind the Game, ki ga vodi skupaj s Stevom Nashom, je kot enega od glavnih razlogov izpostavil dolgoletno prijateljstvo s Tyresom Maxeyjem, še bolj pa željo, da bi Joelu Embiidu pomagal do tistega, kar mu v izjemni karieri še manjka – naslova prvaka lige NBA.

James je priznal, da je njegovo pozornost najprej pritegnil prihod nekdanjega najkoristnejšega igralca finala Jaylena Browna. Nato je pobudo prevzel Maxey.

»Ko sem postal prost igralec in smo Lakers sporočili, da se ne bom vrnil, je bil eden prvih, ki me je poklical,« je povedal James.

Maxey ga je začel prepričevati, da se v Philadelphii sestavlja moštvo, sposobno napada na naslov.

Embiid kot eden glavnih razlogov

James je nato začel resno razmišljati tudi o tem, da bi Embiidu pomagal premagati oviro, ob kateri se je Philadelphia vedno znova ustavljala.

Kamerunski center je leta 2023 postal najkoristnejši igralec rednega dela lige, dvakrat je bil najboljši strelec tekmovanja, a mu s Philadelphio še nikoli ni uspelo prebiti drugega kroga končnice.

James meni, da mu lahko pri tem pomaga.

»Eden najpomembnejših razlogov, če sem iskren, je veliki mož, Embiid. Edina stvar, ki je še ni dosegel, je naslov prvaka. Želim mu pomagati, da pride do prvega,« je dejal James.

Za LeBrona je prav Embiidova nedokončana zgodba v Philadelphii eden največjih motivov za novo poglavje kariere. Center že več kot desetletje pooseblja projekt 76ers, ki je dobil vzdevek The Process, vendar se klub kljub velikim pričakovanjem še ni prebil niti v konferenčni finale.

»Na svojih ramenih nosi celo mesto. 'The Process' je že deset, dvanajst let oziroma kakorkoli dolgo je že tam. Mislim pa, da je zdaj čas, da ta proces popeljemo še dlje. Upam, da bom lahko tisti zadnji košček, ki mu bo pomagal preskočiti to oviro.«

Zvezdniška peterka v Philadelphii

Sixers so poleti moštvo močno prenovili. Ob LeBronu je prišel še Brown, v ekipi pa ostajajo Embiid, Maxey in VJ Edgecombe.

Philadelphia tako v novo sezono vstopa z eno najbolj zvezdniških začetnih peterk v ligi. Največje vprašanje ostaja zdravje Embiida, medtem ko bo moral James pri 41 letih dokazati, da lahko tudi v svoji 24. sezoni v ligi še vedno odloča največje tekme.

Kljub letom njegove številke ostajajo izjemne. V prejšnji sezoni je za Lakers v povprečju dosegal 20,9 točke, 7,2 asistence in 6,1 skoka na tekmo.

S Philadelphio je podpisal dveletno pogodbo, vredno osem milijonov dolarjev.

James je v karieri osvojil štiri naslove prvaka – dva z Miami Heat ter po enega s Cleveland Cavaliers in Lakers. Če mu uspe še s Philadelphio, bi postal prvak s četrtim različnim klubom.

Za Sixers pa bi imel morebitni naslov še precej večjo težo. Philadelphia na novo šampionsko slavje čaka vse od leta 1983.