Led je prebit, a skrbi velika luknja pod obročem

Po dobrem tednu dni priprav je slovenska košarkarska izbrana vrsta dočakala prvi tekmovalni preizkus, v celjskem Zlatorogu so jim nasproti stali visokorasli Kitajci. Selektor Aleksander Sekulić je tokrat v boj poslal premešano zasedbo, Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Zoran Dragić in Jakob Čebašek so tekmo spremljali s tribun.

Slovencem v prvem polčasu igra nikakor ni stekla, Kitajci so prevladovali pod košem, v prvem polčasu so skok dobili s kar 24:11, ob tem so 11 skokov dobili pod slovenskim obročem. To je vsekakor razlog za skrb, resda se bo v drugem delu priprav reprezentanci pridružil še Mike Tobey (na priprave prihaja 7. avgusta), a le naturalizirani Američan ne bo zmogel strniti slovenske obrambe pod obročem.

Slovenija je v prvih 30 minutah proti Kitajski zmogla le 47 točk, šele na začetku zadnje četrtine sta Žiga Samar in Gregor Glas zrežirala delni izid 10:0 in pokazala, da si letos v reprezentanci zaslužita občutnejšo minutažo. Samar je tekmo končal z 12 točkami in je bil drugi slovenski strelec, dvoboj je začel kot organizator igre v prvi peterki, Glas pa je prispeval dve točki manj. Kitajska se kljub prvemu slovenskemu vodstvu ni predala, tekma je bila napeta do zadnjih sekund, po sireni pa je semafor vendarle kazal 75:73 v prid Slovenije.

S težkimi nogami met ni stekel

»Prebili smo led. Za nami je zahteven teden. Vidi se, da imajo fantje še težke noge, tudi met ni stekel. A pomembno je, da smo pokazali energijo, se sprostili in v končnici prišli do zmage. Kitajska ima močno ekipo in igra zelo fizično, morali smo se prilagoditi,« se selektor Sekulić zaveda, da je pred njegovim moštvom še veliko dela.

Pritrjuje mu tudi tokratni kapetan in z 20 točkami prvi strelec (met za tri 44 %, zbral je še 9 asistenc) Klemen Prepelič: »Treba se je zavedati, da je za nami vsega sedem dni treningov. Pod košem se je odprla luknja, posledično smo naredili veliko napak. A vemo, da je to le obris reprezentance. Imamo energijo, a je bila igra še daleč od želenega.«

Naslednja tekma Slovenijo čaka 2. avgusta, ko v Stožice prihaja zvezdniška Grčija z Giannisom Antetokounmpom. Takrat bosta že zraven tudi Luka Dončić in Vlatko Čančar, reprezentančnemu taboru naj bi se pridružila v petek. Je pa selektor Sekulić po tekmi že prečrtal prve tri igralce, poslovili so se Blaž Mahkovic, Urban Klavžar in Miha Lapornik.