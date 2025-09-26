  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Legenda bikov jasen, Curry in Jokić bi imela velike težave. Dončića ni omenjal

    Scottie Pippen, ena največjih legend lige NBA, je včeraj slavil 60. rojstni dan. Primerjal je košarko, ki se igra zdaj in v njegovem obdobju.
    Scottie Pippen ve, kaj govori, ko primerja glavne značilnosti košarke iz njegovega obdobja in zdajšnjega. FOTO: Kirby Lee Usa Today Sports Via Reuters Con
    Galerija
    Scottie Pippen ve, kaj govori, ko primerja glavne značilnosti košarke iz njegovega obdobja in zdajšnjega. FOTO: Kirby Lee Usa Today Sports Via Reuters Con
    G. N.
    26. 9. 2025 | 05:30
    2:27
    A+A-

    Včeraj je svoj 60. rojstni dan slavil Scottie Pippen, ena največjih legend lige NBA, ki je bil nepogrešljiv košarkar ob Michaelu Jordanu. Bila sta najmočnejša člena v eni od najboljših dinastij v zgodovini NBA. Te dni se Pippen mudi v Španiji, kot ambasador fundacije Sanitas in njenega letnega dogodka Inclusive Sports je bil v Madridu. V ekskluzivnem intervjuju za športni dnevnik Marca je predstavil poglede na trenutno ligo NBA in razlikah z ligo, v kateri je blestel. Za nekdanjega asa je današnja košarka bolj osredotočena na napad in spektakel, medtem ko sta v njegovi dobi prevladovala obramba in telesni stik, kar po njegovem mnenju popolnoma spreminja način vrednotenja vpliva igralcev.

    Pippen je izpostavil dva največja zvezdnika današnjega časa: Stephena Curryja in Nikolo Jokića. Luke Dončića ni omenjal. Šestkratni prvak je trdil, da s takratnimi pravili Curry ne bi bil enak, saj strelci takrat niso imeli toliko svobode, kot jo uživajo v današnji dobi.

    Stephen Curry in Nikola Jokić blestita tudi zato, ker se igra bolj napadalno in za spektakel. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports Via Reuters Con
    Stephen Curry in Nikola Jokić blestita tudi zato, ker se igra bolj napadalno in za spektakel. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports Via Reuters Con

    »Fizična obramba bi omejevala njegovo eksplozivnost s črte za tri točke. Jokić bi podlegel pritisk po celotnem igrišču, ki je bil značilen za naše obdobje. Pod vprašaj bi postavil sposobnost dvigovanja žoge in ohranjanja enake ravni prevlade, kot jo kaže v ligi NBA,« je bil zelo realen, a tudi spoštljiv.

    »Ne bi podcenjeval kakovosti igralcev, vendar je tekmovalni kontekst ključnega pomena pri ocenjevanju njihovih karier. Trenutni odprt, napadalni slog koristi igralcem, kot sta Curry in Jokić, medtem ko bi se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja morali prilagoditi veliko strožjemu slogu košarke, kjer je obramba vzbujala spoštovanje, individualni talent pa je zares zasijal le, če ga je podpirala moč ekipe,« je zaključil šestkratni prvak lige NBA.

    Sorodni članki

    Šport  |  Pariz 2024
    Različne ocene

    Uganka, ki razdvaja: sanjsko moštvo '92 ali '24?

    Ameriški košarkarji so v Pariz prišli po zlate medalje in se z njimi tudi vračajo. Polemika, ali je bil boljši Dream Team 1992 ali Sanjsko moštvo 2024, ostaja.
    11. 8. 2024 | 09:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Milijonska tožba

    Legendi čikaških bikov gre vse narobe, bivša zahteva 230 milijonov evrov

    Legendarnega košarkarja Scottieja Pippna in brata Carla toži bivša ljubica Chivete Valentine, češ da jo je posilil, nadlegoval in zalezoval.
    4. 3. 2024 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Ljubezen ne pozna meja

    Sin Michaela Jordana si je za poročno pričo zaželel slavnega očeta

    Marcus Jordan in 17 let starejša partnerica Larsa Pippen, bivša soproga Michaleova soigralca Scottieja Pippna, načrtujeta poroko.
    2. 11. 2023 | 10:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Izdal bo knjigo

    Pippen jezen na Jordana: Ne bi mogel biti bolj podcenjevalen

    Med legendarnima soigralcema Scottiejem Pippnom in Michaelom Jordanom je zaradi slovitega dokumentarnega filma The Last Dance nastal velik prepad.
    Jan Krstovski 3. 11. 2021 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Za 1,7 milijona evrov

    Pippen vsaj enkrat pred Jordanom: prvi prodal svoj čikaški dvorec

    Ameriški košarkar Scottie Pippen je uspel prodati svoj dvorec v Chicagu, ki ga je nazadnje za 77 evrov na noč ponujal celo v najem prek Airbnbja.
    Jan Krstovski 27. 8. 2021 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    Ameriški in madžarski lovci prestregli ruska vojaška letala nad Aljasko in Baltikom. Gre za del vzorca preizkušanja odzivnosti zavezništva Nato.
    25. 9. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Vodstvo govori eno, obremenilni kupi dokumentacije kažejo povsem nasprotno

    Direktor slovenske hčere nemškega podjetja SSi Schaefer zanika, da so ponarejali dokumente in oškodovali delavce.
    Novica Mihajlović 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
