Legenda bikov jasen, Curry in Jokić bi imela velike težave. Dončića ni omenjal

Včeraj je svoj 60. rojstni dan slavil Scottie Pippen, ena največjih legend lige NBA, ki je bil nepogrešljiv košarkar ob Michaelu Jordanu. Bila sta najmočnejša člena v eni od najboljših dinastij v zgodovini NBA. Te dni se Pippen mudi v Španiji, kot ambasador fundacije Sanitas in njenega letnega dogodka Inclusive Sports je bil v Madridu. V ekskluzivnem intervjuju za športni dnevnik Marca je predstavil poglede na trenutno ligo NBA in razlikah z ligo, v kateri je blestel. Za nekdanjega asa je današnja košarka bolj osredotočena na napad in spektakel, medtem ko sta v njegovi dobi prevladovala obramba in telesni stik, kar po njegovem mnenju popolnoma spreminja način vrednotenja vpliva igralcev.

Pippen je izpostavil dva največja zvezdnika današnjega časa: Stephena Curryja in Nikolo Jokića. Luke Dončića ni omenjal. Šestkratni prvak je trdil, da s takratnimi pravili Curry ne bi bil enak, saj strelci takrat niso imeli toliko svobode, kot jo uživajo v današnji dobi.

Stephen Curry in Nikola Jokić blestita tudi zato, ker se igra bolj napadalno in za spektakel. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports Via Reuters Con

»Fizična obramba bi omejevala njegovo eksplozivnost s črte za tri točke. Jokić bi podlegel pritisk po celotnem igrišču, ki je bil značilen za naše obdobje. Pod vprašaj bi postavil sposobnost dvigovanja žoge in ohranjanja enake ravni prevlade, kot jo kaže v ligi NBA,« je bil zelo realen, a tudi spoštljiv.

»Ne bi podcenjeval kakovosti igralcev, vendar je tekmovalni kontekst ključnega pomena pri ocenjevanju njihovih karier. Trenutni odprt, napadalni slog koristi igralcem, kot sta Curry in Jokić, medtem ko bi se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja morali prilagoditi veliko strožjemu slogu košarke, kjer je obramba vzbujala spoštovanje, individualni talent pa je zares zasijal le, če ga je podpirala moč ekipe,« je zaključil šestkratni prvak lige NBA.