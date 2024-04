Legenda pijana bežala pred policisti

Iz srbskega košarkarskega kluba Crvena zvezda so sporočili, da so začasno suspendirali direktorja ekipe Nebojšo Ilića zaradi več prometnih prekrškov, ki jih je storil v sredo v Beogradu. Ilića so pridržali, ker je v alkoholiziranem stanju vozil osebno vozilo v nasprotno smer in bežal pred policisti.

»Crvena zvezda obvešča javnost, da smo za 72 ur, do ugotovitve dejanskega stanja, suspendirali člana našega kluba Nebojšo Ilića. Ilić je v sredo popoldne v Beogradu storil prometni prekršek kot zasebna oseba. Po pogovoru z Ilićem in po tem, ko smo zbrali vsa dejstva in podatke, ga je klub zaradi neodgovornega ravnanja kaznoval na predhodno opisani način,« so sporočili iz Crvene zvezde.

Ilić, ki je bil rojen 26. februarja 1968 v Beogradu, velja za enega izmed legendarnih košarkarjev Crvene zvezde, ki je blestel predvsem konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Rdeče-beli dres je nosil od leta 1986 do 1993, z zvezdo pa je v sezoni 1992/1993 osvojil naslov prvaka. Je eden najboljših strelcev beograjskega kluba vseh časov. Proti Vojvodini leta 1992 je dosegel kar 71 točk, kar je še vedno rekord domačega prvenstva na eni tekmi.

Ilić je tudi rekorder sezone po številu točk, saj je v isti sezoni na 43 tekmah dosegel 1287 točk. Poleg Crvene zvezde je igral še za španski Caceres. Trenutno ima najdaljši staž v Crveni zvezdi, glede na to, da je na položaju vodje ekipe že od leta 2001. Zanimivo je, da je od leta 2010 tudi vodja srbske košarkarske reprezentance.

S Crveno zvezdo je bil leta 1993 državni prvak kot igralec, od leta 2004 do danes je bil kot menedžer ekipe in športni direktor udeležen pri vseh osvojenih pokalih košarkarskega kolektiva Crvene zvezde.