Pri 64 letih bi se legendarni center Patrick Ewing lahko že zdavnaj umaknil iz košarke in užival v zasluženem pokoju. Namesto tega še vedno aktivno deluje v ligi NBA kot pomočnik trenerja pri moštvu Washington Wizards, v zgodovino pa ni zapisan le zaradi blesteče igralske kariere, temveč tudi kot prvi košarkar v ligi, ki je ustanovil lastno blagovno znamko športnih copat.

Po treh letih premora od profesionalne košarke se je Patrick Ewing vrnil ob igrišče, kjer svoje bogato znanje prenaša na mlajše generacije. Njegovi igralski dosežki govorijo sami zase: v 15 sezonah pri moštvu New York Knicks je enajstkrat zaigral na tekmi vseh zvezd, klub je upokojil njegov dres s številko 33, sprejet pa je bil tudi v košarkarsko hišo slavnih. Manj znano pa je, da je bil prav on prvi igralec lige NBA, ki se je podal v samostojne podjetniške vode z lastno linijo obutve.

Po sporu z Adidasom ustvaril lastno znamko

Zgodba blagovne znamke Ewing Athletics , ki jo je ustanovil leta 1989 z namenom ponuditi cenovno dostopnejše športne copate, se je začela po razhodu z nemškim velikanom Adidasom. Po prihodu z univerze Georgetown je Adidas Ewinga nagradil z bogato pogodbo, vredno 680.000 evrov na leto.

Vendar se je odnos po njegovih prvih dveh sezonah v ligi NBA ohladil. Zaradi pogostih poškodb je center izpustil precej tekem, zato so mu pri Adidasu želeli znižati pogodbeni znesek. Kot se spominja Ewing, so mu dejali, da »ni takšen igralec, kot so pričakovali, da bo«. Košarkar na to ni pristal – Adidasu je predlagal, naj njegovo pogodbo preprosto odkupijo. Ko sta se razšla, je Ewing zagnal lastno podjetje.

Vzpon, zaprtje in uspešna vrnitev

Na krilih uspehov na košarkarskem parketu je podjetje Ewing Athletics leta 1990 ustvarilo kar 90 milijonov ev rov prihodkov. Kljub začetnemu razcvetu pa je morala znamka leta 1996 zaradi nepredvidenih okoliščin zapreti svoja vrata. Ewing je takrat podpisal pogodbo z družbo Nike in z njo ostal do konca igralske kariere, a se zamisli o lastni blagovni znamki nikoli ni povsem odpovedal.

Leta 2012 je znamko uspešno obudil od mrtvih, ko je združil moči z znanim zbirateljem športnih copat Davom Goldbergom. Podjetje uspešno posluje še danes, pri čemer se osredotoča na posebne barvne kombinacije in unikatne modele, ki jih pri drugih proizvajalcih ni mogoče najti. Kot je leta 2023 razkril Ewingov nekdanji zastopnik David Falk, znamka nekdanjemu zvezdniku še vedno prinaša približno skoraj milijon evrov letnega zaslužka.