Leta 2020 jih je Dragić izločil iz končnice, zdaj skupaj po prstan

V soboto je Goran Dragić uradno postal košarkar Milwaukeeja do konca sezone. Večer pozneje se je že pridružil novim soigralcem, ki so v Washingtonu (117:111) dosegli še 17. zmago v zadnjih 18 nastopih v ligi NBA in se lahko pohvalijo z najboljšim izkupičkom med vsemi (46:18). Slovenski as je sodeloval pri ogrevanju pred dvobojem, a ga nato ni bilo v igralskem kadru. Priložnosti bo vendarle imel še kar nekaj: 18 tekem v rednem delu prvenstva in celotno končnico.

Kaj je Dragića prignalo k prvaku lige NBA v letih 1971 in 2021? Katera rana ga še vedno skeli? Kako se je njegova pot prepletala z Milwaukeejem? Zakaj je Dragić v Milwaukeeju dobro zapisan? Katere prednosti in težave ga čakajo ob združitvi sil z Giannisom Antetokounmpom? Kakšna vlogo ga čaka v moštvu?