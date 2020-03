»Leteči tank« ni mogel do živega vragolijam čarobnega Slovenca (VIDEO)

USA TODAY Sports Goran Dragić se je izkazal z učinkovitostjo in 9 asistencami. Foto USA Today Sports

Pohvale za Dragića

55 točk, 19 asistenc in 19 skokov je bil skupni učinek dveh najboljših slovenskih košarkarjev na imenitni večer v ligi NBA. Večji delež je prispeval(30 točk, 17 skokov in 10 asistenc), toda na koncu dneva je bilenako zadovoljen. Za oba je bilo najpomembnejše, da sta bili njuni moštvi uspešni v domačih dvoranah. Dallas je po podaljšku ugnal New Orleans s 127:123, Miami pa je dobil floridski derbi z Orlandom s 116:113.Zasedbi slovenskih asov sta bili tokrat izjemno razpoloženi pri metih za tri točke: Miamijev izkoristek je bil kar 22:44, Dallasov 22:50. Dončićev 22. trojni dvojček v karieri, s katerim je prehitel slovitega Jasona Kidda in sam prevzel prvo mesto na klubski lestvici, je vendarle ostal v senci bučno napovedanega dvoboja z, 19-letnim, 198 cm visokim, a kar 129 kg težkim »tankom« s 114 cm sonožnega odriva. Prvi izbranec lanskega nabora NBA je kljub odličnemu pokrivanjuprispeval v bero New Orleansa 21 točk in 6 skokov, toda najboljši novinec prejšnje sezone v Dallasovem dresu je bil še učinkovitejši na obeh straneh igrišča, čeprav ga še vedno ovira poškodba palca na roki.»Še vedno med boli. Toda nekako se moram pretolči skozi naslednje tedne, čeprav na vsaki tekmi prejmem še kakšen neprijeten udarec v prst,« je pojasnil Dončić, ki je imel vnovič slabši nadzor nad žogo in zato izgubil kar 7 žog. Dobil pa je izdatno pomoč, saj se jeizkazal s 24 točkami, 12 skoki in 5 blokadami,pa dodal 18 točk. Podatki pa nissi zanimal nikogar. Hip po tekmi so vsi preusmerili misli na nov izziv za slovenskega asa že na naslednji tekmi – soočenje z Memphisovim organizatorjem, ki je glavni kandidat za njegovega naslednika v vlogi najboljšega novinca sezone. Williamson je namreč zaradi operacije kolena izpustil uvodnih 44 nastopov v prvenstvu, tudi prvi dvoboj s Teksačani.Ko so Dallasovega lastnikavprašali, kaj misli o pompu zaradi dvobojev zelencev v ligi, je odgovoril: »Ko sem bil mlajši, smo ugibali, ali lahkonaslediin kaj vse lahko doseže. Odvisni smo bili od televizije, sodobni družbeni mediji pa so spremenili košarko v povsem drugo zver. Ko mladi fantje pridejo v ligo NBA, že imajo veliko sledilcev, z vsako odigrano tekmo pa se njihov vpliv samo še pomnoži. Luka in Zion sta odlična reklama za ligo NBA in pritegneta veliko mladih navijačev. Zion s svojimi zabijanji, Luka pa počne najrazličnejše neverjetne stvari. Zelo dobro se dopolnjujeta, zato sem danes videl veliko ljudi, ki so spodbujali kar oba.«Goran Dragić je ob novem klubskem rekordu pri poskusih za tri točke metal izza črte 5:9, prednjačil pa je njegov soigralecn, ki je prišel do 27 točk izključno s trojkami (9:12). Izkušeni Ljubljančan je bil z dvema točkama manj drugi strelec Miamija in nadaljeval niz odličnih predstav po prekinitvi prvenstva zaradi vikenda All-Star NBA. V zadnjih osmih tekmah je dosegal 18,5 točke s 44,7-odstotnim metom iz igre (za tri 41,2 %), 5,6 asistence in 3,5 skoka. Njegovo skupno strelsko povprečje v sezoni pa je 16,5 točke in med vsemi košarkarji v ligi, ki v igro vstopajo s klopi, zaseda peto mesto. Pred njim so le(Oklahoma),(oba LA Clippers) in(Detroit).»Goran je vnovič našel pravi ritem. Je odlično telesno pripravljen, njegova igra je zelo tekoča in nihče v naši dvorani ni pozabil, da je še pred dvema letoma igral na tekmi All-Star,« je svojega drugega najstarejšega košarkarja pohvalil Miamijev trener. Od Dragića, ki bo 6. maja dopolnil 34 let, je v moštvu starejši le, ki ga prekaša za poltretje leto.