Leto Luke Dončića, Slovenije in Olimpije: zelo dobro, a brez pike na i

Leto 2025 je bilo za slovensko košarkarsko reprezentanco, Cedevito Olimpijo in Luko Dončića uspešno, za vrhunsko oceno je zmanjkala zadnja stopnička.

Na prehodu v novo koledarsko leto je pogled na košarkarsko zapuščino, ki bo ostala zapisana ob letnici 2025, razveseljujoč. Luka Dončić je po zimskih pretresih postal prvi zvezdnik najbolj slavnega moštva na svetu, slovenska reprezentanca je v nasprotju z napovedmi mešala štrene najboljšim na EP, Cedevita Olimpija pa je v drugi polovici leta gradila na trdno postavljenih temeljih. Manjkala je le še pika na i, dosežek, ki bi dolgo odmeval, zanj bo dovolj priložnosti v tednih in mesecih, ki prihajajo. Ob misli na leto 2025 bo v spominu ostala predvsem menjava Dončića, ki je zatresla ligo NBA. Poškodovani zvezdnik je v hierarhičnem boju v Dallasu potegnil kratko, zdaj že bivši športni direktor Nico Harrison je potegnil nepredstavljivo potezo in sledil je domino efekt, ki je premešal karte v ...