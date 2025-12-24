Leto pozneje pri Dončiću božični mir, v Teksasu zimska razprodaja

V Evropi na dan osrednjega krščanskega praznika športniki uživajo v zatišju in božičnem miru, na drugi strani Atlantika je pogled na praznični čas drugačen. Božič je osrednji dan v koledarju rednega dela sezone lige NBA, tekme 25. decembra pa najbolj gledane in posebna čast. Luko Dončića je lani doletela tretjič in se vtisnila v spomin slovenskega zvezdnika, čeprav bi nanjo raje pozabil. Tekma z Minnesoto, ki se je končala z nesrečno poškodbo, je bila zanj zadnja v dresu Dallasa. Leto pozneje je Luka, čeprav znova z zdravstvenimi težavami, zadovoljen v Kaliforniji, v Teksasu pa si belijo glavo, kaj storiti z njegovo zamenjavo.

Gledanost božičnih tekem v ligi NBA je vsaj za 10, občasno tudi za 20 in več odstotkov višja od povprečja tekem rednega dela in se približa publiki, ki jo košarkarji pritegnejo v končnici. Liga zato skrbno izbira božične dvoboje, aktivira največje zvezdnike in spodbuja rivalstva. Los Angeles Lakers čaka derbi s Houstonom Kevina Duranta in Alperena Šenguna, Dončić pa sodi med igralce, ki na božičnih tekmah igra še bolje kot sicer. Z izvrstnim povprečjem 36,3 točke na tekmo – odigral je tri – na večni lestvici zaostaja le za Tracyjem McGradyjem, s 50 točkami proti Phoenixu ob koncu leta 2023 gleda v hrbet le Wiltu Chamberlainu (59 točk proti New Yorku leta 1961) in Bernardu Kingu (60 točk proti New Jerseyju, 1984). Tudi letos je tik pred božičem dobil spodbudne novice.