Cedevita Olimpija grizla v Beogradu in napovedala vročo revanšo

Košarkarji Cedevite Olimpije so izgubili prvo tekmo četrtfinala lige ABA proti Crveni zvezdi z 92:101. Če se želi izogniti tretjemu zaporednemu izpadu v četrtfinalih po Megi in Dubaju lani, bo morala v torek v Stožicah izenačiti serijo na dve zmagi ter nato tri dni kasneje znova v Beogradu premagati sedemkratne prvake regionalnega tekmovanja.

Ljubljančani so odigrali dobro tekmo, se borili in skušali presenetiti favorizirane gostitelje, ki pa so v zadnji četrtini vendarle naredili odločilno razliko in zasluženo prišli do zmage. Cedevita Olimpija je bila v 33. minuti še v igri za presenečenje (83:83), a je nato Crvena zvezda z delnim izidom 8:0 pobegnila na varno razdaljo in rešila vprašanje zmagovalca.

V napadu so bili najbolj razpoloženi Umoja Gibson z 19 točkami (9 podaj, trojke 3:7), DJ Stewart, ki jih je dodal 18 (5 skokov, 4 ukradene žoge), in David Škara (16 točk, met iz igre 6:8).

Tudi na preostalih treh četrtfinalih so prve tekme dobili gostitelji. Dubaj vodi 1:0 proti Spartaku, Partizan je v prednosti proti Bosni, Budućnost pa s Cluj-Napoco. Zmagovalec serije med Ljubljančani in Beograjčani bo v polfinalu igral z boljši iz para Partizan – Bosna.