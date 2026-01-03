  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Gibson močnejši od Spartaka, Olimpija skočila na vrh

    Cedevita Olimpija je leto 2026 odprla z visoko zmago proti Spartaku iz Subotice in vsaj začasno prevzela vodstvo v svoji skupini lige ABA.
    Umoja Gibson je dosegel 30 točk za Olimpijo. FOTO: Aleš Fevžer /ABA
    Galerija
    Umoja Gibson je dosegel 30 točk za Olimpijo. FOTO: Aleš Fevžer /ABA
    P. Z., STA
    3. 1. 2026 | 18:52
    3. 1. 2026 | 18:56
    2:21
    A+A-

    Cedevita Olimpija je uspešno vstopila v 2026. Potem ko je v prejšnjem krogu izgubila proti Crveni zvezdi, je v 13. krogu v Stožicah še drugič v tej sezoni premagala Spartak s 86:65.

    Cedevita Olimpija – Spartak Subotica 86:65 (19:11, 45:29, 66:50)

    Dvorana Stožice, gledalcev 2723, sodniki: Pukl (Slovenija), Koljenšić (Črna gora), Stapić (BiH).
    Cedevita Olimpija: Stewart 10 (2:3), Gibson 30 (1:1), Girard 5, Nikolić 13 (3:6), Brajković 4, Ustun 2, Cerkvenik 3, Škara 10 (1:1), Daneu 7, Kennedy 2.
    Spartak: Drobnjak 11 (4:4), Momirov 3 (0:1), Kennedy 2, Medarević 5 (1:2), Thompson 13 (3:3), Ilić 12 (4:5), Hawkins 15 (5:5), Nikolić 4.

    Ljubljančani so odlično odprli tekmo in si že v drugi četrtini priigrali dovolj visoko prednost za mirno nadaljevanje (38:21). Na krilih Umoje Gibsona, ki je v prvem polčasu dosegel 17 točk, do konca pa 30 ob metu 10:12 za dve točki in 3:4 za tri točke (indeks 37), tekmeca v nadaljevanju niso spustili pod deset točk zaostanka.

    Dvomestni so bili še Aleksej Nikolić s 13 točkami (trojke 2:3), DJ Stewart (10 točk, 6 skokov) in David Škara (10 točk, met iz igre 4:4). Cedevita Olimpija bo tudi naslednjo tekmo igrala doma, in sicer v torek v evropskem pokalu proti Bahcesehirju, nato pa jo čakata dve gostovanji; 10. januarja na Dunaju in 13. januarja v Klaipedi v Litvi.

    Liga Aba, 13. kolo:
    Sobota:
    Cedevita Olimpija – Spartak 86:65
    Krka – Studentski centar (19.00)
    Nedelja:
    Ilirija – Crvena zvezda (16.30)

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Pregled leta

    Leto Luke Dončića, Slovenije in Olimpije: zelo dobro, a brez pike na i

    Leto 2025 je bilo za slovensko košarkarsko reprezentanco, Cedevito Olimpijo in Luko Dončića uspešno, za vrhunsko oceno je zmanjkala zadnja stopnička.
    Nejc Grilc 31. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Aba

    Cedevita Olimpija klonila proti Crveni zvezdi, Perspektiva Ilirija do zmage

    Košarkarji ljubljanske Perspektive Ilirije so, tudi z odlično igro Bobana Marjanovića, premagali Dunajčane. Cedevita Olimpija v Beogradu manj uspešna.
    27. 12. 2025 | 20:32
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Aba

    Prepelič in druščina nadigrali Novomeščane

    Košarkarji Dubaja so v ligi Aba doma brez težav premagali novomeško Krko in poskrbeli za uspešen konec leta. Dobro je igral reprezentant Klemen Prepelič.
    26. 12. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Washington z novim rekordom ustavil Krko

    Favorizirani košarkarji Partizana so v ligi ABA šele po hudem boju strli odpor Novomeščanov.
    22. 12. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Nezaustavljivi Ljubljančani

    Samozavestna Olimpija zmagoviti pohod nadaljuje v rdeče-belem Beogradu

    Ljubljančani v ligi Aba z 90:72 premagali Mego. Prvi strelec je bil Aleksej Nikolić s 17 točkami. Najprej mestni derbi, potem znova na pot v srbsko gavno mesto.
    21. 12. 2025 | 14:28
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Cedevita Olimpija

    Tudi ko izgubijo, jih občinstvo nagradi z aplavzom

    Pred Cedevito Olimpijo niz štirih zaporednih gostovanj, med njimi tudi ljubljanski dvoboj v Tivoliju z Ilirijo Odlična forma Alekseja Nikolića.
    Siniša Uroševič 18. 12. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Zmaji lovili Izraelce, vendar so ti obdržali plen

    Košarkarji Cedevite Olimpije so se v končnici tekme v Stožicah močno približali Hapoelu, a ta je le obdržal vodstvo in iz Ljubljane odnesel zmago.
    16. 12. 2025 | 20:49
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    V Stožicah favorit številka ena za končno zmago

    Kaj bodo opravili košarkarji Cedevite Olimpije v dvoboju evropskega pokala z močnimi Izraelci?
    16. 12. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Aba

    Cedevita Olimpija v Tivoliju zanesljivo prek Bosne

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v ligi Aba vpisali deveto zmago v sezoni, potem ko so v dvorani Tivoli ugnali Bosno.
    13. 12. 2025 | 21:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Liga AbaABACedevita OlimpijaKrkaKK KrkaKK IlirijaIlirijaPerspektiva Ilirija

