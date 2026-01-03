Gibson močnejši od Spartaka, Olimpija skočila na vrh

Cedevita Olimpija je uspešno vstopila v 2026. Potem ko je v prejšnjem krogu izgubila proti Crveni zvezdi, je v 13. krogu v Stožicah še drugič v tej sezoni premagala Spartak s 86:65.

Cedevita Olimpija – Spartak Subotica 86:65 (19:11, 45:29, 66:50) Dvorana Stožice, gledalcev 2723, sodniki: Pukl (Slovenija), Koljenšić (Črna gora), Stapić (BiH).

Cedevita Olimpija: Stewart 10 (2:3), Gibson 30 (1:1), Girard 5, Nikolić 13 (3:6), Brajković 4, Ustun 2, Cerkvenik 3, Škara 10 (1:1), Daneu 7, Kennedy 2.

Spartak: Drobnjak 11 (4:4), Momirov 3 (0:1), Kennedy 2, Medarević 5 (1:2), Thompson 13 (3:3), Ilić 12 (4:5), Hawkins 15 (5:5), Nikolić 4.

Ljubljančani so odlično odprli tekmo in si že v drugi četrtini priigrali dovolj visoko prednost za mirno nadaljevanje (38:21). Na krilih Umoje Gibsona, ki je v prvem polčasu dosegel 17 točk, do konca pa 30 ob metu 10:12 za dve točki in 3:4 za tri točke (indeks 37), tekmeca v nadaljevanju niso spustili pod deset točk zaostanka.

Dvomestni so bili še Aleksej Nikolić s 13 točkami (trojke 2:3), DJ Stewart (10 točk, 6 skokov) in David Škara (10 točk, met iz igre 4:4). Cedevita Olimpija bo tudi naslednjo tekmo igrala doma, in sicer v torek v evropskem pokalu proti Bahcesehirju, nato pa jo čakata dve gostovanji; 10. januarja na Dunaju in 13. januarja v Klaipedi v Litvi.