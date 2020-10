Neuradno: liga ABA ima blokiran račun

Beograd

Jabolko spora status FMP

Bo šla liga ABA v stečaj?

- Regionalna košarkarska liga Aba ima blokiran račun na svoji zagrebški banki, poročajo nekateri srbski mediji. Agencija Tanjug je poročala, da je blokado zaradi neurejenih pravnih in lastniških odnosov v ligi zahteval podpredsednik ligePoleg prvega moža beograjske Crvene zvezde so pooblaščene osebe v ligi še predsednik Budućnosti iz Podgoricein nekdanji podpredsednik zagrebške CedeviteSrbski mediji poročajo, da je Čović potrdil, da bo umaknil blokado računa takoj, ko bo rešeno vprašanje sprejema novih članov v podjetje Aba liga (FMP, Mornar, Primorska). Kot poročajo mediji, se je Čović postavil na stran FMP Železnika, ki mu Partizan ne dovoli lastniškega vpisa v sodni register in zahteval, da zadevo najprej reši Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani.A težav je več, saj so nasprotja med klubi zelo velika in še vedno ni znano niti predsedstvo nove lige, poroča rs.n1.info. Kaj blokada pomeni za ligo, ostaja odprto. Nekateri mediji poročajo celo, da to lahko ogrozi obstoj tekmovanja, saj liga klubom plačuje stroške gostovanj po prostorih nekdanje Jugoslavije.