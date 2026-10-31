Ljubljanski košarkarji preskočili beograjsko oviro

Košarkarji Cedevite Olimpije so se po tesnem evropskem porazu proti Arisu vrnili na zmagovita pota. V šestem krogu lige ABA so v Stožicah z 96:87 premagali beograjski FMP in se razveselili tretje zmage v regionalnem tekmovanju. Na klop Ljubljančanov se je po bolniški odsotnosti vrnil tudi trener Zvezdan Mitrović.

Zmaji so odločno odprli srečanje in si že v prvi četrtini priigrali deset točk prednosti (19:9), v drugi pa prednost povišali na 14 točk. Gostje se kljub temu niso predali. Po glavnem odmoru so z delnim izidom 6:0 hitro zmanjšali zaostanek in se sredi tretje četrtine približali na vsega dve točki (63:61).

Toda Ljubljančani so pravočasno strnili vrste, odgovorili z boljšo igro in pred zadnjimi desetimi minutami znova vodili za enajst točk (74:63). Beograjčani so se v končnici še poskušali vrniti, a se niso približali na manj kot sedem točk. Cedevita Olimpija je tako brez večjih pretresov v zaključku potrdila pomembno domačo zmago.