Liga ABA prvič brez prvaka

Skupščina košarkarske lige ABA je pričakovano sprejela sklep o predčasnem koncu sezone. Za nadaljevanje regionalnega prvenstva so bili le vodilni Partizan, Budućnost in Mornar, ki se niso želeli odreči možnosti, da bi si na igrišču priigrali šampionsko lovoriko.



Preostalih devet moštev, med njimi Cedevita Olimpija, Koper Primorska in Krka iz Slovenije, so opustili upanje, da bi lahko dokončali sezono, v kateri so zaradi pandemije koronavirusa odigrali zadnje tekme 9. marca, na sporedu pa bi morali biti še dvoboji zadnjega kroga in končnice najboljše četverice. Po burni razpravi so zastopniki 12 klubov z rezultatom 8:4 pri glasovanju podprli pobudo, da liga ABA 2019/20 ne bo dala prvaka in da iz nje ne bo nihče izpadel, hkrati pa so se izjasnili še za povečanje števila udeležencev na 14 moštev v naslednji sezoni. Seznam naj bi dopolnili vodilni zasedbi 2. lige ABA, Borac iz Čačka in Split.