Liga ABA se bo začela šele 3. oktobra

Ljubljana – Zaradi znova zaostrenih zdravstvenih razmer v regiji se je skupščina košarkarske lige ABA na današnji videokonferenčni seji odločila za dvotedensko preložitev začetka tekmovanja, v katerem bodo sodelovala tri slovenska moštva: Cedevita Olimpija, Koper Primorska in Krka. Prve tekme bodo na sporedu 3. oktobra, z zamikom pa se bo 1. oktobra začela tudi 2. liga ABA, v kateri bo igralo domžalsko moštvo Helios Suns.



Po izbruhu pandemije novega koronavirusa je bila sezona 2019/20 marca predčasno prekinjena in nato odpovedana, v novem prvenstvu pa bo zato v 1. ligi ABA nastopalo 14 klubov, novi imeni sta Borac iz Čačka in Split.. V 1. kolu se bosta Cedevita in Krka pomerili med seboj, Koper Primorska pa bo gostovala pri FMP.