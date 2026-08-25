Liga jasna: nekdanji igralec Bostona ne bo smel zaigrati v ženski različici NBA

Košarkarja Enes Kanter Freedom in Royce White, nekdanja igralca lige NBA, ne smeta zaigrati v ženski različici lige WNBA, poročajo ameriški mediji.

Košarkarja sta pred tedni napovedala, da nameravata kandidirati za nabor WNBA leta 2027, pri čemer sta zatrdila, da se identificirata kot ženski. Organizatorji lige pa so njuno kandidaturo za igranje v ženski ligi označili za reklamni potezi in dodali, da liga ne bo dajala prostora prizadevanjem, katerih namen je posmehovati se ligi ali uporabiti to tematiko za poniževanje in marginalizacijo drugih.

Viri iz lige prav tako pravijo, da gre za občutljivo tematiko, o kateri bo vodstvo lige še razpravljalo, ne bo pa dovolilo zunanjih pritiskov, ki bi pogojevali odločitve. Zaenkrat kolektivna pogodba v ligi določa, da v WNBA lahko igrajo samo ženske, ne vsebuje določil o spolni identiteti ali spolu, pripisanem ob rojstvu.

V nedeljo se je Freedom udeležil tekme Indiana Fever - Chicago Sky v Chicagu in sedel ob igrišču v majici z napisom: Samostalnik ŽENSKA, odrasla oseba ženskega spola.

V tretji četrtini je prišlo do besednega spora med Freedomom in branilko ekipe Sky, Natasho Cloud. Cloud je očitno nekaj zaklicala proti delu igrišča, kjer je sedel Freedom. Ta je vstal in dvignil roke, nato pa ga je varnostno osebje takoj zadržalo in pospremilo iz dvorane.

Nekaj minut pozneje je Freedom na hodniku stal obkrožen z varnostniki. »Podpiram ženske in zato me mečejo ven. To je nesprejemljivo.«

Freedom in White sta tako spet poskrbela za polemiko nastopanju transspolnih ženski v športu. To želi preprečiti Trumpova administracija, ki zagovarja stališče, da šport ni brez razloga razdeljen na moško in žensko konkurenco, temu pa nasprotuje tudi večina športnic.

Nazadnje je prejšnji mesec branilka Sophie Cunningham v intervjuju za ESPN dejala: »Potrebno je zaščititi mlada dekleta v garderobi oziroma mlada dekleta v športu, ki jim ne bi bilo treba tekmovati proti biološkim moškim.«

Na drugi strani imajo transspolni športniki veliko podporo v delu javnosti in tematika že več let razdvaja svetovni šport. A v WNBA poudarjajo, da si ne želijo biti platforma, na kateri bi se reševala ta problematika.