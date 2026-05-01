Lakers rešujejo enigmo najmlajše peterke Rockets in delajo za Dončića

Danes ponoči ob 3.30 bodo košarkarji Houston Rockets in Los Angeles Lakers odigrali šesto tekmo prvega kroga končnice, Jezerniki, ki še naprej pogrešajo Luko Dončića, so dobili prve tri tekme, zdaj pa imajo Teksašani priložnost izid v seriji na štiri zmage izenačiti in izsiliti sedmo in odločilno tekmo v Kaliforniji. Nihče v ligi NBA še ni napredoval v končnici, ko je izgubil prve tri tekme.

Ker so Rockets že četrtič v seriji igrali brez Kevina Duranta, so se oprli na energijo mladega jedra ekipe in z zmago z 99:93 v gosteh v sredo poskrbeli, da se bo serija preselila nazaj v Houston. »To je bil naš moto pred začetkom serije,« je dejal trener Rockets Ime Udoka. »Dobiti polovico skokov, dobiti boj za posest, napadalne skoke, izsiliti izgubljene žoge in se boriti za vse proste žoge. Imeli smo občutek, da so bili v prvih nekaj tekmah oni bolj agresivni in so nas pretekli. Zdaj pa vidimo več fantov na tleh za žogo, več fantov, ki pritiskajo po celotnem igrišču, in mislim, da jih to počasi zdeluje. In videli smo, kako uspešen je bil ta recept na prejšnji tekmi,« je dejal Udoka.

Austin Reaves se je vrnil, a še ni v formi. FOTO: Harry How/AFP

Brez Duranta so Rockets znova uporabili isto začetno peterko, drugo najmlajšo v več kot 50 letih, odkar vodijo statistiko: Reed Sheppard, Jabari Smith Jr., Amen Thompson, Alperen Sengun in Tari Eason. Vseh pet je prispevalo svoj delež k zmagi, pri čemer so se Sheppard, Smith in Thompson še enkrat distancirali od svoje vloge pri neslavnem zaključku 3. tekme.

»Po tem, kar se je zgodilo v 3. tekmi, bi lahko zelo hitro odnehali, se jezili in vrgli puško v koruzo,« je dejal Sheppard. »Tega nismo storili. Iz tega smo se naučili, še naprej se borimo in si še naprej dajemo priložnost, da ostanemo v igri,« je dejal za agencijo Reuters.

Durant vprašljiv

Durant je za 6. tekmo zaradi poškodbe gležnja, ki jo je staknil v 2. tekmi, naveden kot vprašljiv. Številna poročila so nakazovala, da bo znova izpustil tekmo. Lakers so se spet mučili z varovanjem žoge, saj so iz svojih 15 izgubljenih žog dovolili 18 točk. V povprečju izgubijo 17,8 žoge na 100 napadov, skoraj šest več kot Rockets (12,2), njihova nezmožnost, da bi bolje skrbeli za žogo, pa koristi napadu Houstona, ki se sicer spopada z neučinkovitostjo. »Izgubljene žoge prihajajo v vseh oblikah in velikostih, in ključ je, da jih omejimo,« je dejal trener Lakers J. J. Redick. »Fantje morajo vseeno imeti določen prostor in svobodo za košarkarske poteze.«

LeBron James se bori z dvakrat mlajšimi tekmeci. FOTO: Tim Warner/AFP

Austin Reaves se je po štiritedenski odsotnosti zaradi poškodbe poševne trebušne mišice vrnil na parket in v 5. tekmi s klopi v 34 minutah prispeval 22 točk in šest podaj. A zgrešil je 12 od 16 metov iz igre in serijo začel z indeksom plus/minus –5. Reavesova prisotnost ni imela pričakovanega učinka na napad Lakers, kar je verjetno posledica dolge odsotnosti in pomanjkanja ustrezne tekmovalne priprave.

»Na žalost nisem igral že mesec dni,« je dejal Reaves. »Zelo težko je dobiti isti občutek. V drugem polčasu sem se malo utrudil, a to je nekaj, skozi kar moram iti. Nimam te sreče, da bi lahko odigral dve, tri ogrevalne tekme. V petek me spet vržejo naravnost v ogenj in upam, da bo izid boljši.«

J. J. Redick: Moramo biti boljši

Vključitev Reavesa v ekipo ni potekala brez težav. Čeprav je Dončić (zadnja stegenska mišica) še vedno na stranskem tiru (po zadnjih informacijah bi lahko zaigral na tretji tekmi morebitnega drugega dela končnice), dejstvo, da Lakers ob vrnitvi svojega branilca niso uspeli zaključiti serije, kaže, kako težko jim je dokončno spraviti Rockets na kolena. »Pregledali bomo celoten proces, pogledali vzorce menjav in ugotovili, kje smo lahko v 6. tekmi boljši,« je dejal Redick. »V seriji je treba štirikrat zmagati. Mi smo dobili prve tri tekme, oni sta dobili zadnji dve. V naslednji tekmi moramo odigrati bolje.«