  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Dončićeva fotografija dviguje optimizem navijačev LA Lakers

Slovenski zvezdnik še ne teče in ne sodeluje v igri 5 na 5, toda njegova vrnitev morda ni več daleč. Ponoči tekma številka 1 med Oklahomo in LA Lakers.
Luka Dončić se je veselil četrte zmage Lakers proti Houstonu. FOTO: Kenneth Richmond/AFP
Galerija
Luka Dončić se je veselil četrte zmage Lakers proti Houstonu. FOTO: Kenneth Richmond/AFP
Peter Zalokar
5. 5. 2026 | 11:01
5. 5. 2026 | 11:20
2:56
A+A-

Danes ponoči ob 2.30 po slovenskem času bosta Oklahoma City Thunder in Los Angeles Lakers začela polfinalno serijo v zahodni konferenci lige NBA, veliko vprašanje za Jezernike pa je, kdaj se bo vrnil Luka Dončić

image_alt
Cuban: Storil sem grozno napako, rad bi jo popravil (VIDEO)

Slovenski as še ne more teči in ne sodeluje na treningih v igri 5 na 5, toda ne izgublja upanja. V zgodbi na instagramu je objavil fotografijo, na kateri vadi z utežmi. V ponedeljek so ga opazili, kako na treningu meče na koš, vendar trener J. J. Redick  pojasnjuje, da še ni časovnega okvirja o vrnitvi številke 77, najboljšega strelca rednega dela. »Nič novega ni glede Luke,« je dejal. 

Ljubljančan, ki je 2. aprila utrpel nateg zadnje stegenske mišice druge stopnje, naj bi bil po prvotnih ocenah nared v štirih do šestih tednih. Vendar je več virov nakazalo, da ni napredoval tako, kot so pri Lakers pričakovali. Šestkratni udeleženec tekme All-Star je v Španiji opravil tudi specializirano celično terapijo, s katero so želeli pospešiti proces rehabilitacije. 

image_alt
Oklahoma se je spočila, a Dončić ima nanjo lep spomin

»Dončić še vedno okreva počasi,« je v oddaji Inside the NBA na ESPN v nedeljo dejal dobro obveščeni Shams Charania: »Na igrišču sicer počne vse več, vendar še vedno ne teče povsem normalno in ne sodeluje v polnih kontaktnih treningih.«

Nazaj na tretji ali četrti tekmi

Kot omenjajo nekateri poznavalci, bi se Dončić lahko vrnil v tretji ali četrti tekmi serije med Lakersi in Thunderjem. »Čeprav je še zgodaj, so viri, ki so dobro seznanjeni z razmerami, dejali, da bi se Dončić v morebitni seriji proti Thunderju najhitreje lahko vrnil, ko bi se serija za tretjo in četrto tekmo preselila v Los Angeles,« je zapisal Brett Siegel s portala ClutchPoints. »Toda ni nobenega zagotovila, da bo Dončić na voljo za katero koli od teh tekem, saj bo njegov status v prihodnjih dveh tednih odvisen od tega, kako se bo njegovo telo celilo in kako bo odgovarjalo na terapije.«

image_alt
Dončić vesel zmage, kdaj pa se bo vrnil na igrišče?

Zdi se, da je usoda LA Lakers povsem odvisna od morebitne vrnitve Dončića. LeBronu Jamesu je proti Houstonu uspevalo držati vajeti v svojih rokah, vendar začetna peterka z Lukom Kennardom ne bo zadostovala proti aktualnim prvakom. Če pa se Dončić vrne in bo videti vsaj približno tako dober kot v polni formi, lahko še vedno preseneti.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Oklahoma se je spočila, a Dončić ima nanjo lep spomin

Začenja se drugo kolo končnice lige NBA, ki prinaša dvoboj med Oklahomo, prvouvrščeno ekipo zahodne konference, in Los Angeles Lakers Luke Dončića.
Tim Erman 5. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončić vesel zmage, kdaj pa se bo vrnil na igrišče?

Los Angeles Lakers po zmagi s 4:2 proti Houstonu v uvodnem kolu končnice nestrpno čakajo na boj s prvaki ter želeno vrnitev našega asa.
Siniša Uroševič 4. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Končnica NBA

LeBron James in jezerniki preskočili prvo oviro, zdaj jih čakajo prvaki

V šesti tekmi prvega kroga končnice zahodne konference lige NBA so Los Angeles Lakers z 98:78 premagali Houston Rockets in se uvrstili v konferenčni polfinale
2. 5. 2026 | 07:27
Preberite več
Šport  |  Košarka
Prodaja Dončića

Cuban: Storil sem grozno napako, rad bi jo popravil (VIDEO)

Mark Cuban svojih občutkov glede smeri, v katero gredo Dallas Mavericks, odkar je leta 2023 prodal večinski lastniški delež v franšizi, ni prav nič prikrival.
Peter Zalokar 1. 5. 2026 | 22:37
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Ponoči v Houstonu brez obeh najboljših igralcev

Če bodo Rockets ponoči dobili šesto tekmo, bo sedma tekma v Los Angelesu na sporedu v nedeljo.
1. 5. 2026 | 20:07
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Lakers rešujejo enigmo najmlajše peterke v NBA

Danes ponoči (3.30) tekma številka 6 med Houston Rockets in Los Angeles Lakers. Nihče še ni nadoknadil zaostanka z 0:3 v zmagah, bodo Teksašani prvi?
Peter Zalokar 1. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Pogled iz Los Angelesa

Insajder za Delo: Dončić ne dobi dovolj priznanja, zasluži si več

Ameriški novinar Trevor Lane je v pogovoru za Delo iz Kalifornije ocenil sezono Luke Dončića in možnosti Los Angeles Lakers v končnici.
Nejc Grilc 1. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Kevin Durant

Vrag je odnesel šalo, Durant in Dončić nestrpno grizeta nohte

Zvezdnik Houstona Kevin Durant bo izpustil tudi šesto tekmo v seriji z Los Angelesom, poškodba gležnja je še vedno prehuda. A Rakete zmagujejo tudi brez njega.
Nejc Grilc 30. 4. 2026 | 15:40
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dobro za Dončića, slabo za živce: Los Angeles bo ta teden še igral

Košarkarji Los Angeles Lakers so na peti tekmi pred domačimi navijači izgubili s Houstonom s 93:99 in serijo podaljšali vsaj na šest tekem.
Nejc Grilc 30. 4. 2026 | 07:01
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Zvezdnik ob Dončiću odkril, zakaj ne bo pozabil na leto 2021

LeBron James se nikakor ne uspe izogniti primerjavam z Michaelom Jordanom, ki so po njegovem neupravičene in predvsem brezpredmetne.
29. 4. 2026 | 18:14
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Promet

Primorska avtocesta ponovno odprta (VIDEO)

Avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta od jutra do popoldneva.
4. 5. 2026 | 07:08
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Mati čudežnega skakalnega dečka zagrozila s pravnimi ukrepi

Na Poljskem dvigujejo prah neizplačane nagrade za uspehe na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo.
Miha Šimnovec 4. 5. 2026 | 13:37
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Energija

Francija gradi sama, Amerika ne zmore več: resnična slika jedrske renesanse

Uporaba elektrike se hitro povečuje, zlasti zaradi elektrifikacije vsega, pa tudi zaradi podatkovnih centrov, ki potrebujejo stabilno oskrbo.
Borut Tavčar 3. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Vredno branja

Trg dela ne čaka. Prihaja prenova, ki bo krojila prihodnost kadrov (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Luka DončićNBALiga NBALA LakersLos Angeles LakersOklahoma City ThunderLeBron Jameskončnicakončnica NBA

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Razno
Vredno branja

Fotografije dneva (5. 5.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 5. 5. 2026 | 12:52
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija

Odkar ni Amorima, nihče ni dosegel več golov kot Šeško (VIDEO)

Benjamin Šeško je bil strelec ob zmagi proti Liverpoolu, vendar je utrpel precej bolečo poškodbo, njegov nastop v soboto proti Sunderlandu je negotov.
5. 5. 2026 | 12:21
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Majhno nebesno telo za Neptunom, ki ne bi smelo imeti atmosfere

Nebesno telo z znanstvenim imenom (612533) 2002 XV93 ima premer le približno 500 kilometrov, okoli Sonca kroži na približno enaki razdalji kot Pluton.
5. 5. 2026 | 12:04
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Turizem in gastronomija v krču

Svetovna kuhinja v Dubaju: kuharski chefi ostajajo brez sestavin

Ponudniki gostinskih storitev v Združenih arabskih emiratih že poročajo o 27-odstotnem padcu povpraševanja.
5. 5. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zakaj bodo letalske voznice dražje in kdaj vam pripada vračilo denarja

Letalske družbe se na razmere odzivajo s podražitvami letalskih vozovnic, odpovedmi letov in prehodom na manjša letala.
Maja Grgič 5. 5. 2026 | 11:55
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Majhno nebesno telo za Neptunom, ki ne bi smelo imeti atmosfere

Nebesno telo z znanstvenim imenom (612533) 2002 XV93 ima premer le približno 500 kilometrov, okoli Sonca kroži na približno enaki razdalji kot Pluton.
5. 5. 2026 | 12:04
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Turizem in gastronomija v krču

Svetovna kuhinja v Dubaju: kuharski chefi ostajajo brez sestavin

Ponudniki gostinskih storitev v Združenih arabskih emiratih že poročajo o 27-odstotnem padcu povpraševanja.
5. 5. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zakaj bodo letalske voznice dražje in kdaj vam pripada vračilo denarja

Letalske družbe se na razmere odzivajo s podražitvami letalskih vozovnic, odpovedmi letov in prehodom na manjša letala.
Maja Grgič 5. 5. 2026 | 11:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Od prijave škode do izplačila v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo