Dončićeva fotografija dviguje optimizem navijačev LA Lakers

Danes ponoči ob 2.30 po slovenskem času bosta Oklahoma City Thunder in Los Angeles Lakers začela polfinalno serijo v zahodni konferenci lige NBA, veliko vprašanje za Jezernike pa je, kdaj se bo vrnil Luka Dončić.

Slovenski as še ne more teči in ne sodeluje na treningih v igri 5 na 5, toda ne izgublja upanja. V zgodbi na instagramu je objavil fotografijo, na kateri vadi z utežmi. V ponedeljek so ga opazili, kako na treningu meče na koš, vendar trener J. J. Redick pojasnjuje, da še ni časovnega okvirja o vrnitvi številke 77, najboljšega strelca rednega dela. »Nič novega ni glede Luke,« je dejal.

Ljubljančan, ki je 2. aprila utrpel nateg zadnje stegenske mišice druge stopnje, naj bi bil po prvotnih ocenah nared v štirih do šestih tednih. Vendar je več virov nakazalo, da ni napredoval tako, kot so pri Lakers pričakovali. Šestkratni udeleženec tekme All-Star je v Španiji opravil tudi specializirano celično terapijo, s katero so želeli pospešiti proces rehabilitacije.

»Dončić še vedno okreva počasi,« je v oddaji Inside the NBA na ESPN v nedeljo dejal dobro obveščeni Shams Charania: »Na igrišču sicer počne vse več, vendar še vedno ne teče povsem normalno in ne sodeluje v polnih kontaktnih treningih.«

Nazaj na tretji ali četrti tekmi

Kot omenjajo nekateri poznavalci, bi se Dončić lahko vrnil v tretji ali četrti tekmi serije med Lakersi in Thunderjem. »Čeprav je še zgodaj, so viri, ki so dobro seznanjeni z razmerami, dejali, da bi se Dončić v morebitni seriji proti Thunderju najhitreje lahko vrnil, ko bi se serija za tretjo in četrto tekmo preselila v Los Angeles,« je zapisal Brett Siegel s portala ClutchPoints. »Toda ni nobenega zagotovila, da bo Dončić na voljo za katero koli od teh tekem, saj bo njegov status v prihodnjih dveh tednih odvisen od tega, kako se bo njegovo telo celilo in kako bo odgovarjalo na terapije.«

Zdi se, da je usoda LA Lakers povsem odvisna od morebitne vrnitve Dončića. LeBronu Jamesu je proti Houstonu uspevalo držati vajeti v svojih rokah, vendar začetna peterka z Lukom Kennardom ne bo zadostovala proti aktualnim prvakom. Če pa se Dončić vrne in bo videti vsaj približno tako dober kot v polni formi, lahko še vedno preseneti.