30-milijonska kazen za Dončićeve mestne tekmece, več članov suspendiranih

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige je kaznovalo ekipo Los Angeles Clippers zaradi resnih kršitev pravil v primeru Kawhija Leonarda. Vodilni pri NBA so Clippers naložili plačilo visoke denarne kazni v višini 30 milijonov ameriških dolarjev (25,87 milijona evrov).

Pri klubu iz Los Angelesa so se namreč z obvodnimi finančnimi posli prek sponzorskih pogodb ob pridobitvi zvezdnika Leonarda izognili plačnim omejitvam, ki veljajo v ligi NBA. V ligi so s temi omejitvami določili najvišji možni znesek denarja, ki ga lahko posamezna športna ekipa porabi za skupne plače svojih zaposlenih oziroma igralcev. Gre za tako imenovano zgornjo mejo plač, plačno kapico oziroma salary cap.

Poleg plačila omenjenih 30 milijonov dolarjev kazni je liga losangeleškemu klubu naložila še dodatne sankcije. Najbolj boleča je vsekakor izguba pravice do izbora prihodnjih igralcev, ki bi jih pridobili na naborih za leta 2029, 2030, 2031, 2032 in 2033. Ob tem so iz vseh dejavnosti lige in moštva izključili tudi lastnika kluba Steva Ballmerja, in sicer za obdobje enega leta.

Predsednika košarkarskih operacij Lawrencea Franka so suspendirali za šest mesecev. Ta kazen tudi pomeni, da v tem času ne bo prejemal plače. Predsednici poslovnih operacij Gillian Zucker pa so za eno leto prepovedali opravljanje kakršnih koli dejavnosti v ligi in klubu. Tudi sam Leonard bo moral ligi vrniti 700.000 dolarjev (približno 603.700 evrov) zaradi nepravilno pridobljenih ugodnosti.

Pri ligi NBA so v preiskavi razkrili, da so pri Clippers zaobšli pravila lige, ko so vzpostavili priložnosti za zaslužek zunaj igrišča med Leonardom in štirimi podjetji, ki poslujejo s klubom, ter omogočil sklenitev pogodb o oglaševanju in promociji med Leonardom in omenjenimi podjetji. »Sistem določanja plačil igralcem, dogovorjen v okviru kolektivne pogodbe lige NBA, je temeljni del košarkarskega tekmovanja, ki ga liga vodi v korist ekip, igralcev in navsezadnje navijačev,« je dejal komisar lige NBA Adam Silver.

Iz vseh dejavnosti lige in moštva so izključili tudi lastnika kluba Steva Ballmerja, in sicer za obdobje enega leta. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Leonard, dvakratni prvak lige NBA – leta 2014 s San Antonio Spurs in leta 2019 s Toronto Raptors –, je izjavil, da »prevzema polno odgovornost«. »Pogodbo s klubom Clippers in zadevne dogovore sem sklenil v dobri veri, povsem predan izpolnjevanju svojih obveznosti in brez vedenja o kakršnem koli namenu kogar koli, da bi se izognili pravilom o zgornji meji plač,« je zapisal na Instagramu.