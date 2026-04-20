Košarka

Liga NBA razkrila finaliste za nagrade, Dončića ni na seznamu

Slovenski zvezdnik Luka Dončić ni med finalisti za naziv najkoristnejšega igralca sezone. Victor Wembanyama in Shai Gilgeous-Alexander v lov po dve nagradi.
Luka Dončić kljub izjemni strelski statistiki ni med finalisti za naziv MVP. FOTO: Alonzo Adams/Imagn Images Via Reuters Connect
Tim Erman
20. 4. 2026 | 07:13
Končnica severnoameriške košarkarske lige NBA je v polnem teku. Napeto pa ni le na parketu, saj je liga danes sporočila, kdo so finalisti za dobitnike nagrad v več kategorijah.

image_alt
Od danes gre na nož, Dončićevi soigralci so ob Pacifiku zavohali kri

Za najkoristnejšega igralca sezone se bodo udarili Shai Gilgeous-AlexanderNikola Jokić in Victor Wembanyama. Slovenskega zvezdnika Luke Dončića niso uvrstili med tri finaliste. Ljubljančan je v rednem delu sezone pred poškodbo zadnje stegenske mišice odigral 64 tekem, tekmo manj od tako imenovanega »pravila 65 tekem«. Kljub temu je vodstvo lige ugodilo njegovi pritožbi zaradi izrednih okoliščin, kar je pomenilo, da se je Dončić lahko potegoval za nagrade. V povprečju na tekmo je virtuoz Los Angeles Lakers dosegel 33,5 točke na tekmo (1. mesto v ligi) in 8,3 podaje (3. mesto). 

Tako Gilgeous-Alexander kot Wembanyama se potegujeta še za eno nagrado. Mladi Francoz je med finalisti za najboljšega obrambnega igralca, lanski MVP pa se poteguje tudi za naziv najboljšega igralca v ključnih trenutkih tekem, ki trenutno pripada Jalenu Brunsonu. V kategoriji za najboljšega novinca leta so VJ EdgecombeKon Knueppel in prvi izbor na lanskem naboru Cooper Flagg. Slednji po dobrih predstavah v zadnjem času najvišje kotira na stavnicah. 

Finalisti za igralca, ki je v letošnji sezoni najbolj napredoval, so Nickeil Alexander-WalkerDeni Avdija in Jalen Duren. Za naziov najboljšega šestega igralca leta se potegujejo Tim Hardaway Jr.Jaime Jaquez Jr. in Keldon Johnson

Nagrad ne bodo podelili ne igralcem, temveč tudi trenerjem. V bitki za to priznanje so J.B. Bickerstaff, ki je Detroit Pistons popeljal do prvega mesta na vzhodu, Joe Mazzulla (Boston Celtics) in Mitch Johnson (San Antonio Spurs). Mazzulla in Johnson sta s svojo ekipo končala na drugem mestu v konferenci. 

Najboljši obrambni igralec leta bo znan v noči na torek, nato bo liga vsak dan ta teden razglasila novega dobitnika nagrade, z izjemo naziva MVP. Lansko leto so pokal za najkoristnejšega igralca sezone podelili 21. maja. 

Luka DončićShai Gilgeous-AlexanderNikola JokićVictor WembanyamaMVPSan Antonio SpursLos Angeles LakersOklahoma City Thundernajkoristnejši igralecCooper Flagg

Novice  |  Svet
Nekdanji predsednik Rumen Radev

Na volitvah v Bolgariji prepričljivo vodi Radevova koalicija

Po delnih izidih ima Progresivna Bolgarija več kot 44 odstotkov glasov; opozicija razdrobljena, več strank ostaja pod parlamentarnim pragom.
20. 4. 2026 | 07:38
Preberite več
