Liga NBA se bo nadaljevala 31. julija v Orlandu

New York – Upravni odbor košarkarske lige NBA je z 29 glasovi za, proti je bil le Portland, prižgal zeleno luč za nadaljevanje prekinjenega prvenstva 31. julija v v športnem kompleksu Wide World of Sports v Orlandu. V njem bo sodelovalo 22 moštev, ki imajo teoretične možnosti za uvrstitev v končnico; 13 iz vzhodne konference in 9 iz vzhodne. Pripravljalno obdobje se bo začelo 30. junija, 7. julija pa se bodo zasedbe odpravile v Orlando.



V finišu rednega dela prvenstva bo vsako moštvo odigralo po osem tekem za zaprtimi vrati, skrajni rok za zadnjo tekmo finala končnice pa je 12. oktober. Tri dni pozneje bo na vrsti še letošnji nabor NBA. Igralci bodo v Orlandu podvrženi vsakodnevnim testom na covid-19, ob vsakem pozitivnem izvidu pa bosta igralcem ukazana karantena in zdravljenje. Prvenstva zaradi tega še ne bi prekinili.

Vsi trije Slovenci v igri

Mesto v izločilnih bojih se ne more izmuzniti trem slovenskim košarkarjem v elitni ameriški ligi. Vlatko Čančar z Denverjem zaseda tretje mesto v zahodni konferenci, Luka Dončić z Dallasom sedmo z 11 zmagami prednosti pred devetim Porlandom, Goran Dragić pa je z Miamijem četrti med vzhodnimi moštvi.



NBA je ustavila vse aktivnosti 11. marca, ko je Utahov center Rudy Gobert zbolel za covidom-19.