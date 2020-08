Liga NBA se bo nadaljevala v soboto

Orlando – Vodstvo košarkarske lige NBA je sporočilo, da se bo tekmovanje po treh dneh premora zaradi protesta igralcev proti policijskemu nasilju in rasni nestrpnosti v ZDA nadaljevalo v soboto. Hkrati je liga v sodelovanju z igralci in lastniki klubov sprejela niz ukrepov za aktivno vključitev v družbene reforme.



Komisar lige Adam Silver je potrdil, da so bili pogovori z igralci in lastniki klubov ustvarjalni in da je na koncu prevladovalo enotno mnenje, da se mora tekmovanje v Orlandu nadaljevati. Lastniki klubov in vodstvo lige so obljubili, da bodo uporabili vsa možna sredstva za zagotovitev socialne pravičnosti in rasne enakopravnosti.

Volilna mesta v dvoranah

Lastniki se bodo bolj aktivno vključili tudi v letošnje predsedniške volitve v ZDA. V vseh mestih, v katerih imajo lastniki klubov lige NBA svoje dvorane, bodo v njih organizirali volilna mesta za novembrske volitve in tako poskušali čim večjemu številu ljudi omogočiti izbiro predsednika.



»Te obljube smo sprejeli po mesecih napornih priprav na varno nadaljevanje sezone lige NBA, z njimi pa želimo doseči socialno pravičnost in rasno enakopravnost. Veselimo se nadaljevanja tekmovanja tu v Orlandu in skupnega dela v prihodnje,« je liga NBA zapisala v sporočilu za javnost.



V treh dneh je bilo odpovedanih devet tekem, med njimi tudi peta tekma med Dallas Mavericks z Luko Dončićem in LA Clippers, v kateri slednji vodijo s 3:2 v zmagah. Liga novega razporeda še ni objavila.