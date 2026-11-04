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Košarka

Liga NBA sporočila dobro novico za Dončića

Slovenski košarkar Luka Dončić danes ni igral, a je imel kljub temu razlog za zadovoljstvo.
Luka Dončić na dvoboju z Miamijem ni bil zadovoljen s sodniki. FOTO: Katelyn Mulcahy/Getty Images Via AFP
Galerija
Luka Dončić na dvoboju z Miamijem ni bil zadovoljen s sodniki. FOTO: Katelyn Mulcahy/Getty Images Via AFP
T. E.
4. 11. 2026 | 09:02
4. 11. 2026 | 09:09
2:09
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Severnoameriška košarkarska liga NBA je sporočila, da je razveljavila tehnično napako slovenskemu asu Luki Dončiću. Tehnično napako so zvezdniku Los Angeles Lakers podelili na tekmi proti Miamiju, ki so jo Jezerniki dobili s 138:117

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Tako dober Dončić še ni bil, toda pozor, potrebna bo ročna zavora

Dončić je proti Vročici prikazal še eno izjemno predstavo. Zbral je 42 točk, sedem skokov in 13 podaj ter tako nadaljeval z odličnimi strelskimi predstavami. A Ljubljančanu so sodniki v drugi četrtini dvoboja dosodili tehnično napako, kar je pripeljalo do izmenjave mnenj med Slovencem in delivcem pravice. »Zaploskal sem. To naj bi bila tehnična napaka? No, daj no,« je Dončić povedal sodniku. »Če bi bil to kdorkoli drug, veš, da to ni tehnična napaka.«

Na novinarski konferenci po obračunu so ga vprašali, zakaj je prejel tehnično napako, a se je le nasmehnil in odšel. Pred razveljavitvijo je bila to Dončićeva druga tehnična napaka sezone, prvo je prejel proti Golden State Warriors. Dvoboj z Bojevniki so Jezerniki izgubili s 112:95.

Ko igralec zbere 16 tehničnih napak v rednem delu sezone, prejme kazen v vrednosti pet tisoč dolarjev in mora prisilno počivati eno tekmo. Šestnajst tovrstnih napak je Slovenec zbral v štirih od osmih sezon v ligi NBA, tudi lani, ko je moral 31. marca izpustiti tekmo z Washington Wizards.

Danes so košarkarji lige NBA počivali zaradi vmesnih volitev, a se bodo v akcijo vrnili že jutri po slovenskem času. Lakers se bodo ob 4.00 pomerili s Sacramento Kings. 

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Luka DončićNBALos Angeles Lakerstehnična napakaSacramento KingsMiami Heat

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