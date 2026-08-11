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Košarka

Liga NBA stavi na Dončića, proti LeBronu bo podiral rekorde

Vodstvo košarkarske lige NBA je, tokrat pozno, objavilo prvi del razporeda za novo sezono lige NBA. Luka Dončić bo na delu drugi večer sezone in znova na božič.
Luka Dončić je ena glavnih atrakcij lige NBA, to potrjuje tudi tokratni božični spored. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters
Galerija
Luka Dončić je ena glavnih atrakcij lige NBA, to potrjuje tudi tokratni božični spored. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters
Nejc Grilc
11. 8. 2026 | 16:45
11. 8. 2026 | 18:11
4:58
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Slovenski zvezdnik v teh dneh še uživa z družino in pričakuje soigralce v Ljubljani, kmalu pa bo tudi Luka Dončić v pripravah na novo sezono prestavil v višjo prestavo. Liga NBA je objavila delček sporeda novega košarkarskega leta, Luka ga bo začel z zvezdniškim obračunom s Stephenom Curryjem, še precej bolj čustven večer pa Los Angeles Lakers čaka za božič. Takrat se bo v mesto angelov prvič kot tekmec vrnil LeBron James, ki bo z zvezdniško zasedbo Philadelphie izzval moštvo, v katerem je blestel zadnjih osem let.

Liga NBA je razkrila prvi del težko pričakovanega sporeda za sezono 2026/27. Celoten koledar še ni objavljen, znane pa so najodmevnejše tekme uvodnega tedna in tradicionalni božični program. S sporedom se je ligi mudilo zaradi oblikovanja koledarja velikih televizijskih mrež, ki v teh dneh dokončujejo in predstavljajo vrhunce, ki gledalce čakajo v naslednjih mesecih. Lakers bodo novo poglavje, v katerem je Dončić nesporno prvi obraz franšize, odprli v noči na 22. oktober po slovenskem času proti Golden State Warriors.

Dvoboj v Los Angelesu bo postregel z obračunom dveh najboljših strelcev z razdalje iz prejšnje sezone. Curry je v povprečju zadel 4,4 trojke na tekmo, Dončić okrogle štiri, edina v ligi sta dosegla mejo štirih zadetih trojk na tekmo. Golden State bo gostoval pri Lakers ob 22. uri po vzhodnoameriškem času oziroma ob 4. uri zjutraj po slovenskem.

Proti Phoenixu je na božični dan dosegel 50 točk. FOTO: Mike Christy/AFP
Proti Phoenixu je na božični dan dosegel 50 točk. FOTO: Mike Christy/AFP

Zanimivo je, da Lakers prvič po sezoni 2018/19 ne bodo del uradnega otvoritvenega večera. Sezona se bo začela dan prej, 20. oktobra, s tremi tekmami. Boston bo gostoval v Detroitu, prvaki New York Knicks bodo proti Philadelphii dvignili šampionski prapor in prejeli prstane, Oklahoma City pa bo v ponovitvi konferenčnega finala gostovala pri San Antoniu. Prav dvoboj v Madison Square Gardnu bo pomenil začetek novega poglavja za Jamesa, ki bo svojo 24. sezono v ligi začel v dresu Philadelphie.

LeBron se vrača za božič

Še precej bolj zanimiv datum za Dončića in Lakers je 25. december. NBA je za enega najbolj gledanih dni rednega dela sezone pripravila pet tekem, osrednja zgodba v Los Angelesu pa bo vrnitev Jamesa. Philadelphia bo ob privlačni 23. uri po slovenskem času gostovala ob Pacifiku.

James se bo tako prvič po osmih sezonah v vijoličasto zlatem dresu v Los Angeles vrnil kot tekmec. Na eni strani bodo Dončić, Austin Reaves in Lakers, na drugi James, Joel EmbiidJaylen Brown in Tyrese Maxey. Posebno zgodbo bi lahko ponudil tudi dvoboj Jamesa s sinom Bronnyjem Jamesom. Če bosta oba stopila na parket, bi lahko postala prvi oče in sin, ki sta po skupnem igranju za isto moštvo v ligi NBA zaigrala še drug proti drugemu. Morda bo Bronny že prej okrepil Philadelphio, v zadnjih dneh so vse glasnejše govorice, da bo prav Bronny zadnja »žrtev« pred sezono. Los Angeles ima trenutno pod pogodbo 16 igralcev, enega več od dovoljenih 15.

Luka Dončić je za Dallas zadnjič igral prav na božični dan 2024, ko se je poškodoval proti Minnesoti. Foto Jerome Miron/Reuters
Luka Dončić je za Dallas zadnjič igral prav na božični dan 2024, ko se je poškodoval proti Minnesoti. Foto Jerome Miron/Reuters

Na delu tudi Jokić

Božični program bosta odprla San Antonio in prvak New York v ponovitvi zadnjega finala NBA, sledil bo dvoboj Miamija in Bostona. Po tekmi Lakers in Philadelphie se bosta pomerila še Oklahoma City in Minnesota, večer pa bosta zaključila Denver Nikole Jokića in Golden State Curryja.

Dončiću je božični termin dobro znan. Slovenec je edini trenutno aktivni košarkar, ki je na božični tekmi dosegel najmanj 50 točk. Leta 2023 jih je še v dresu Dallasa natresel Phoenixu v eni svojih najboljših tekem v ligi doslej. V zgodovini so mejo 50 točk na božič poleg njega dosegli le Bernard KingWilt Chamberlain in Rick Barry. Nima pa Luka na ta poseben dan v ligi le lepih spominov. Prav na božič 2024 je Luka proti Minnesoti odigral zadnjo tekmo za Dallas in se poškodoval v drugi četrtini. Sledilo je dolgo okrevanje zaradi načete mečne mišice, med katerim so Luka poslali v Los Angeles in za Dallas tako nikoli več ni igral.

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Liga NBAsporedLuka DončićLeBron JamesbožičLos Angeles LakersPhiladelphia 76ers

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