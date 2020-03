Liga NBA zaradi koronavirusa prekinja letošnjo sezono

V severno-ameriški poklicni košarkarski ligi NBA so njaprej v sredo zvečer odpovedali tekmo med Utah Jazz in Oklahma Thunder, ki je že potekala in obe ekipi dali v karanteno. NBA je sporočila, da je bil test za koronavirus enega od igralcev pozitiven, ameriški mediji pa so kasneje poročali, da gre za Rudyja Goberta, ki ga med tekmo sicer ni bilo v dvorani.



»NBA po zaključku nocojšnjih tekem do nadaljnjega prekinja sezono. NBA se bo v času prekinitve odločila o naslednjih korakih glede pandemije koronavirusa,« je sinoči sporočilo vodstvo lige.



Redna sezona lige NBA bi se morala končati 15. aprila, nakar bi se morala začeti končnica v katero bi se skoraj zanesljivo uvrstili obe ekipi slovenskih zvezdnikov Miami Heat Gorana Dragića in Dallas Mavericks Luke Dončića.