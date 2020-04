Ligo ABA si želijo nadaljevati in končati na igrišču

Ljubljančani četrti, Koprčani šesti

Vrstni red po 21 krogih: Partizan Niš 38, Budućnost Voli 36, Crvena zvezda MTS 35, Cedevita Olimpija 34, Mornar 34, Koper Primorska 33, FMP 31, Igokea 28, Cibona 28, Zadar 27, Mega Bemax 27 in Krka 27.

Ljubljana – Na današnji videokonferenci članov košarkarske lige ABA so odgovorni prišli do zaključka, da bi sezono končali na igrišču. Kakor so navedli v sporočilu za javnost, so sodelujoči na sestanku analizirali zdajšnji položaj po izbruhu novega koronavirusa, toda kakšnih drastičnih odločitev niso predlagali, saj tega razmere še ne dovoljujejo.»V izredno konstruktivnem ozračju so se klubi ob upoštevanju vseh relevantnih faktorjev strinjali, da je potrebno najti možnost, po kateri bi se sezona – ko bodo to seveda dovoljevale razmere – nadaljevala in končala na igrišču. A bo potrebno upoštevati vse ocene zdravstvenih in državnih organov,« so sporočili iz regionalne lige.Kot so dodali, si želijo prvenstvo končati po prvotnem in že obstoječem formatu. Če to ne bo mogoče, bodo analizirali vse morebitne predloge za modifikacijo tekmovanja in jih na skupščini sprejeli ali zavrgli. Še naprej bodo spremljali položaj, vsi pa so se strinjali, da mora biti zdravje na prvem mestu in da morajo klubi aktivno nadaljevati boj z boleznijo covid-19.