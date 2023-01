Ljubljančani bi radi končno poravnali stare dolgove z Bursaporom

V nadaljevanju preberite:

Dolgo so čakali košarkarji Cedevite Olimpije na prvo zmago v evropskem pokalu 2022/23, ko so po šestih neuspešnih poskusih dočakali dva uspeha v treh poskusih, pa so jih presekali prazniki. Po treh tednih bodo drevi ob 18. uri nadaljevali dolgo pot v dvoboju s tekmecem, proti kateremu so oktobra začeli avanturo. V Turčiji se bodo pomerili z Bursasporom, s katerim imajo veliko neporavnanih računov; tako iz te sezone kot iz prejšnje.

Navijači ljubljanskega moštva seveda niso pozabili lanskega poraza v Stožicah v četrtfinalu evropskega pokala (83:85), le za odtenek manj boleče pa je bilo razočaranje ob prvem naslednjem soočenju. Kaj si lahko obetajo od današnje tekme? Niz osmih zaporednih zmag v ligi ABA lahko sicer opogumlja stožiške košarkarje, toda kaj jih opozarja na previdnost?

