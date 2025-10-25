Ljubljančani dobili srhljivko v Sarajevu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtem kolu lige ABA prišli do nove zmage. V gosteh so po podaljšku s 96:92 (20:14, 39:41, 55:68, 87:87) strli odpor igralcev Bosne.

Ljubljančani so na zahtevnem gostovanju prikazali zmagovalni značaj in vztrajnost ter z velikim preobratom v zadnji četrtini prišli do prve zmage v gosteh v tej sezoni lige ABA.

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića (na voljo jih je imel zgolj deset) so v 32. minuti zaostajali za 16 točk (73:57), minuto in pol pred koncem rednega dela pa je Umoya Gibson s tremi prostimi meti izenačil rezultat na 83:83.

Gostitelji so imeli zadnji napad v rednem delu, vendar je Jarrod West zgrešil trojko, v podaljšku pa je bila boljša Cedevita Olimpija, ki je imela razpoloženega organizatorja igre Alekseja Nikolića. Dosegel je 28 točk, zadel je sedem trojk iz 13 poskusov, dvanajst sekund pred koncem podaljška pa je s črte prostih metov postavil končni izid tekme.

Ob Nikoliću (indeks 24) sta imela visok statistični indeks še Patrick Kennedy (17 točk, met iz igre 5:7, 10 skokov, indeks 25) ter JR Stewart, ki je dosegel 13 točk (met iz igre 5:7) in dodal 7 skokov in 3 podaje.

Bosna – Cedevita Olimpija 92:96 (87:87, 55:68, 39:41, 20:14) Dvorana Zetra, gledalcev 1500, sodniki: Jovčić, Oberknežević (oba Srbija), Peić (Hrvaška). Bosna: Audige 9 (2:3), Young 10 (1:6), Atić 18 (2:2), Halilović 5 (1:3), Delalić 19 (4:4), Šalić 10 (8:8), Joesaar 2, West 16 (7:7), Zubac 2, Kovačević 1 (1:2). Cedevita Olimpija: Stewart 13 (2:2), Gibson 11 (9:9), Girard 5 (1:2), Radović 2, Nikolić 28 (5:6), Blažič 10 (5:6), Škara 8 (3:4), Daneu 2, Kennedy 17 (7:10). Prosti meti: Bosna 26:35, Cedevita Olimpija 32:39. Met za tri točke: Bosna 10:27 (Delalić 5, Atić 2, West, Young, Audige), Cedevita Olimpija 10:29 (Nikolić 7, Škara, Blažič, Stewart). Osebne napake: Bosna 25, Cedevita Olimpija 28. Pet osebnih: Blažič (42.), Atić (42.).

Cedevita Olimpija je tako dosegla tretjo zmago v tej sezoni lige ABA in ostaja vodilna ekipa skupine B. V petem kolu tega tekmovanja bo prosta, v sredo pa bo v evropskem pokalu gostila Neptunas Klaipedo. Naslednjo tekmo v ligi ABA bo igrala 9. novembra doma proti Dunaju.