Ljubljančani domačo sezono odprli s prvo lovoriko

Košarkarji Cedevite Olimpije so si dvanajstič priigrali slovenski superpokal. V Kranju so s 76:59 (59:49, 41:34, 22:24) premagali igralce domžalskega moštva Kensai Helios.

Uvod v novo sezono na domačih parketih (liga Nova KBM se bo začela v sredo z obračunom Krka – Šentjur in nadaljevala konec tedna) je zasluženo pripadel Cedeviti Olimpiji. Zasedba iz Ljubljane, ki jo vodi italijanski trener Simone Pianigiani, je upravičila vlogo favorita in po slabih nastopih na superpokalu lige ABA vpisala prvo uradno zmago.

Za Ljubljančane je to četrta zaporedna lovorika v tem tekmovanju, hkrati pa sedma zaporedna na domačih parketih. Tako v prejšnji sezoni kot v 2021/22 so osvojili vse tri možne naslove – superpokal, pokal Spar in ligo Nova KBM.

Domžalčani, ki odslej nastopajo z imenom Kensai Helios, so izgubili šesti finale v nizu proti Cedeviti Olimpiji, ki je zadnji poraz v tekmah za lovoriko doživela v polfinalu pokala Spar 2021.

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Luka Ščuka, ki je v dobrih 23 minutah na parketu dosegel 21 točk (ob metu iz igre 7:11, trojke 5:9) in Amadou Sow, ki je ob 9 skokih zbral 13 točk. Za Domžale sta največ točk dosegla Miloš Glišić (18, 5 skokov) in Tibor Mirtič (13 točk, 10 skokov).

Cedevita Olimpija – Kensai Helios 76:59 (59:49, 41:34, 22:24) Dvorana Planina, gledalcev 800, sodniki: Majkič (Hrastnik), Nedović (Kranj), Kranjc (Domžale). Cedevita Olimpija: Armand 10 (1:2), Sow 13 (5:7), Radović 4, Cobbs 4, Glas 8 (3:4), Blažič 8 (1:1), Matković 8, Ščuka 21 (2:2). Kensai Helios: Zemljič 3, Mirtič 13 (1:5), Nemanič 3, Barič 9, West 4, Glišić 18 (1:2), Mahkovic 9 (2:2). Prosti meti: Cedevita Olimpija 12:16, Kensai Helios 4:9. Met za tri točke: Cedevita Olimpija 12:31 (Ščuka 5, Armand 3, Sow 2, Glas, Blažič), Kensai Helios 7:30 (Barič 3, Nemanič, Glišić, Mahkovic, Mirtič). Osebna napake: Cedevita Olimpija 20, Kenasi Helios 19. Pet osebnih: Mahkovic (32.), Barič (39.).

Ljubljančani bodo ta konec tedna začeli nastope v ligi Aba; prvi tekmec v soboto v Stožicah bo Mega, že naslednji teden pa jih čaka prvi krog v evropskem pokalu v Tel Avivu.

Domžalčani bodo v novi sezoni tekmovali v ligi Nova KBM (29. septembra bodo gostovali na Polzeli) in v drugem kakovostnem razredu regionalnega tekmovanja.