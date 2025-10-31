Ljubljančani klonili v Beogradu

Košarkarji Perspektive Ilirije so v četrtem nastopu v ligi Aba doživeli tretji poraz. Na gostovanju pri Megi so pokleknili s 83:109. Ljubljančani so v Beogradu nastopili brez poškodovanih Marka Padjena in Bineta Prepeliča, v dresu Ilirije pa sta se prvič predstavila 208 centimetrov visoki Kanadčan Oluwasimisola Shittu ter srbski organizator igre Ognjen Jaramaz.

Mega – Ilirija 109:83 (23:24, 57:42, 83:60) Dvorana Ranko Žeravica, gledalcev 500, sodniki Ćalić (Srbija), Savović (Črna gora), Rebeušek (Slovenija); Mega: Milenković 4, Đulović 10 (1:2), Radojičić 4, Drezgić 9 (2:3), Marković 30 (8:13), Vukčević 14 (1:1), Kroflič 10, Siby 4, Suigo 13, Srzentić 2, Gačić 7, Mušicki 2; Perspektiva Ilirija: Green 15 (5:5), Škorjanc 2 (0:1), Murić 11 (1:1), Tomažič 7 (1:3), Jaramaz 6 (0:1), Faganel 2, Shittu 11 (2:5), Jurković 5 (3:4), Vukotić 7 (3:3), Kureš 17 (1:2); za tri: Mega 11:35, Perspektiva Ilirija 9:31; prosti meti: Mega 12:19, Perspektiva Ilirija 16:25; osebne napake: Mega 27, Perspektiva Ilirija 24.

Tudi z novima okrepitvama zasedba trenerja Stipeta Modrića ni bila kos mladi in atletski ekipi Mega, ki je v drugi četrtini z delnim izidom 24:7 prišla do prednosti 48:33 (18. minuta) in tekmo nato mirno pripeljala do konca.

Edo Murić (v zraku) je prispeval 11 točk za goste. FOTO: Mega

Ilirija je drugič v nizu po Crveni zvezdi v regionalnem tekmovanju prejela več kot 100 točk, poraz s 26 točkami razlike pa je drugi najvišji na vseh tekmah lige Aba v tej sezoni. Rekord drži Cedevita Olimpija, ki je v uvodnem krogu premagala prav Mego s 36 točkami prednosti. Ilirija bo naslednjo tekmo igrala čez deset dni doma proti Spartaku.