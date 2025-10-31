Ljubljančani klonili v Beogradu

Neomejen dostop | že od 14,99€
Košarkarji Perspektive Ilirije so v četrtem nastopu v ligi Aba doživeli tretji poraz. Na gostovanju pri Megi so pokleknili s 83:109. Ljubljančani so v Beogradu nastopili brez poškodovanih Marka Padjena in Bineta Prepeliča, v dresu Ilirije pa sta se prvič predstavila 208 centimetrov visoki Kanadčan Oluwasimisola Shittu ter srbski organizator igre Ognjen Jaramaz.
Dvorana Ranko Žeravica, gledalcev 500, sodniki Ćalić (Srbija), Savović (Črna gora), Rebeušek (Slovenija); Mega: Milenković 4, Đulović 10 (1:2), Radojičić 4, Drezgić 9 (2:3), Marković 30 (8:13), Vukčević 14 (1:1), Kroflič 10, Siby 4, Suigo 13, Srzentić 2, Gačić 7, Mušicki 2; Perspektiva Ilirija: Green 15 (5:5), Škorjanc 2 (0:1), Murić 11 (1:1), Tomažič 7 (1:3), Jaramaz 6 (0:1), Faganel 2, Shittu 11 (2:5), Jurković 5 (3:4), Vukotić 7 (3:3), Kureš 17 (1:2); za tri: Mega 11:35, Perspektiva Ilirija 9:31; prosti meti: Mega 12:19, Perspektiva Ilirija 16:25; osebne napake: Mega 27, Perspektiva Ilirija 24.
Tudi z novima okrepitvama zasedba trenerja Stipeta Modrića ni bila kos mladi in atletski ekipi Mega, ki je v drugi četrtini z delnim izidom 24:7 prišla do prednosti 48:33 (18. minuta) in tekmo nato mirno pripeljala do konca.
Ilirija je drugič v nizu po Crveni zvezdi v regionalnem tekmovanju prejela več kot 100 točk, poraz s 26 točkami razlike pa je drugi najvišji na vseh tekmah lige Aba v tej sezoni. Rekord drži Cedevita Olimpija, ki je v uvodnem krogu premagala prav Mego s 36 točkami prednosti. Ilirija bo naslednjo tekmo igrala čez deset dni doma proti Spartaku.
Komentarji