Ljubljančani ostajajo med četverico, Koprčani izgubljajo korak

Koprčani omagali v zadnji četrtini

Cedevita Olimpija : Zadar 90:82 (72:65, 47:50, 22:28) Dvorana Stožice, gledalcev 2000, sodniki Javor (Slo), Hadžić in Peić (oba Hrv).

Cedevita Olimpija: Krušlin 14, Hopkins 12 (8:8), Artis 5 (2:2), Murić 11 (2:2), Miller-McIntyre 3 (1:2), Blažič 30 (8:13), Stipanović 4, Simonović 9 (4:4), Zirbes 2 (2:2).

Zadar: Allen 16 (1:1), Ivanov 18 (2:3), Siriščević 3, Ahmed 11, Vuković 8, Junaković 4 (2:2), Mavra 14 (0:3), Planinić 4, Gilbert 4.

FMP : Koper Primorska 77:65 (55:51, 32:34, 22:17) Dvorana FMP, gledalcev 850, sodniki Obrknežević, Mrdak (oba Srb) in Majkić (Slo).

FMP: Reath 14, Uskoković 2, Jeremić 7 (1:2), Pot 12 (3:3), Radanov 15 (2:3), Šešlija 2, Đorđević 18 (0:1), Momirov 7.

Koper Primorska: Barič 4 (2:2), Lazić 12 (4:7), Hodžić 10, Dimec 8 (2:4), Luković 31 (11:11).

Igokea : Krka nedelja ob 20. uri

Košarkarji Cedevite Olimpije ostajajo neporaženi pod vodstvom novega trenerja Jurice Golemca, po FMP so v 19. kolu lige ABA ugnali še Zadar z 90:82 in ostajajo resno v igri za preboj v polfinale končnice. Elitna četverica pa se začela izmikati Kopru Primorski, ki je v Beogradu klonila proti FMP s 65:77.Zadar se je podobno kot ob prvem soočenju konec novembra, ki jo je dobil s kar 38 točkami razlike, izkazal kot neugoden tekmec za Ljubljančane. Glede na to, da se zdaj ogorčeno bori za obstanek, je igral še toliko bolj nepopustljivo. Podobno kot na nekaj zadnjih tekmah je Cedevito Olimpijo rešil njen kapetan. Slovenski reprezentant je dosegel 30 točk in imel četrtič v sezoni v ligi ABA statistični indeks višji od 30 (35). Iz igre je metal 10:15, zbral pa je še šest skokov in tri asistence.V ključnih trenutkih mu je na pomoč priskočil(11 točk in 7 skokov), ki je v zadnjih treh minutah dosegel trojko in koš ter dokončno pokopal upe gostov, pomemben delež k zmagi pa sta prispevala še(14 točk, trojke 4:6) in, ki je zbral 12 točk in 10 skokov.Košarkarji Kopra Primorske so po nizu treh zmag le okusili poraz, a še naprej ostajajo med kandidati za uvrstitev v polfinale. V Beogradu so nastopili z vsega sedmimi igralci. Dolgo časa so se uspešno upirali favoriziranim gostiteljem, ob začetku zadnje četrtine pa jim je pošla moč, tako da je FMP prišel do navidez prepričljive zmage. Najboljši strelec tekme je bil krilni center Koprčanov, ki je dosegel 31 točk, zadel je vseh enajst prostih metov, trojke je metal 4:7, za dve točki pa 4:6. Ob tem je zbral še pet skokov.