Ljubljančani po razburljivi končnici vendarle do tretje evropske zmage

Počasi se iztekajo teoretične možnosti košarkarjev Cedevite Olimpije za osvojitev enega od prvih osmih mest v skupini A evropskega pokala in napredovanje v končnico. V 13. kolu so sicer dosegli tretjo zmago, tokrat v Stožicah proti beneški Umani s 77:73 (61:59, 40:44, 26:20), toda zaostanek za tekmeci je še vedno velik.

Ljubljančani so sicer v četrti minuti tekme v Stožicah zaostajali s 6:13, nato pa so se povsem razigrali in prešli v vodstvo s 26:18. Osem točk naskoka imeli tudi na začetku druge četrtine. Po vodstvu z 28:20 pa je sledil mrk, igra s povsem razglašeno obrambo in brez prave zamisli v napadu. To so gostje na krilih razpoloženega Jaysona Grangerja izkoristili za delni izid 19:4. Do odmora pa so se Edo Murić in druščina vendarle približali na -4.

A trenerju domače ekipe Jurici Golemcu je med glavnim odmorom očitno uspelo prebuditi »zmaje«, da so spet bruhali ogenj. Razliko so še naprej vztrajno topili in po trojki Yogija Ferrella tri minute pred koncem tretjega dela spet vodili, po Murićevi trojki pa prešli v vodstvo z 61:55.

V zadnjem delu, gostitelji so vanj vstopili z dvema točkama naskoka, moštvi nista popuščali. Odločala je napeta končnica. Z zadetima prostima metoma jo je za vodstvo 73:70 odprl Ferrell. Po uspešni obrambi je kapetan Murić 37 sekund pred koncem zadel le prvi prosti met, toda Ferrell je gostujoči obrambi ukradel žogo in zadel drugi prosti met.

Po hitri akciji je Riccardo Moraschini s trojko znižal na 75:73. Josh Adams je bil nato s prostih metov natančen za novih +4 in po novi uspešni obrambi slovenskih prvakov sta točki vendarle ostali doma.

V domači vrsti sta bila najbolj razpoložena Ferrell z 20 in Adams s 16 točkami. Alen Omić je ob osmih točkah pod obročema ujel kar 19 žog. V vrstah Benečanov je 19 točk dosegel Granger, a v drugem delu le štiri.

V soboto Olimpijo v ligi ABA čaka gostovanje v Skopju, ki bo zanesljivo lažje po koncu dolgega niza porazov. Prihodnji teden pa bo tekmec Olimpije v evropskem pokalu vodilna ekipa v skupini – ukrajinski Prometej.

Po tretjem zmagoslavju v tem tekmovanju ohranjajo Ljubljančani minimalne možnosti za preboj med osmerico in s tem v odločilne tekme drugega dela tekmovanja.