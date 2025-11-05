Ljubljančani z izjemnim povratkom do zmage v Romuniji

Košarkarji Cedevite Olimpije so se po dveh porazih v Turčiji in doma s Klaipedo vrnili na zmagovalno pot. V šestem krogu evropskega pokala so vpisali četrto zmago; v Romuniji so premagali Cluj-Napoco s 93:87 (15:22, 44:39, 69:67).

Z drugo zmago v gosteh Ljubljančani ostajajo pod vrhom skupine A in nestrpno pričakujejo niz štirih tekem pred domačo publiko. Dve v ligi Aba z Dunajem in Crveno zvezdo ter dve v evropskem pokalu proti Umani Reyer iz Benetk in Hamburgu.

Ljubljančani so sedaj tretji na lestvici evropskega pokala. Eurocup

Varovanci Zvezdana Mitrovića v Romunijo niso odšli kot favoriti, razen prve četrtine pa so tekmo odigrali zelo zrelo in zbrano ter zasluženo prišli do dveh točk. Ustavili so najmočnejši orožje domačih, hiter prenos žoge ter skok pod obročema.

Dvomestno vodstvo domačih na začetku druge četrtine (29:19) so izničili z delnim izidom 17:3, nato pa potrpežljivo nadzirali potek tekme. V zadnjih minutah so odločilni korak k zmagi naredili s serijo 7:0, ki jih je v 36. minuti pripeljala do prednosti 82:76.

Umoja Gibson (15 točk, 7 podaj) in Aleksej Nikolić (14 točk, met iz igre 3:10) sta v sklepnih minutah ohranila mirno roke na črti prostih metov, DJ Stewart je bil s 17 točkami prvi strelec Cedevite Olimpije, delež k zmagi pa so dodali tudi preostali igralci.

Devet se jih je vpisalo med strelce, šest jih je zadelo za tri točke, prvi nastop v ljubljanskem dresu pa je opravil William McNair (210 cm), ki bo skušal dva meseca krpati luknje pod obročema zaradi izostanka centrov Luke Brajkovića in Nikosa Hogaza.