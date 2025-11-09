Ljubljančani zasenčili tudi Dunajčane

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli novo zmago v ligi ABA. V šestem kolu tega regionalnega tekmovanja so pred svojimi navijači v Stožicah s 86:59 (65:41, 40:26, 14:16) odpravili igralce Dunaja.

Varovanci črnogorskega trenerja na klopi zmajev Zvezdana Mitrovića so sicer prvič vodili šele v sedmi minuti (13:11), zatem pa so povsem zagospodarili na stožiškem parketu. Dunajčane so zasenčili v vseh prvinah igre. Drugo četrtino so dobili s 26:10 za prepričljivo vodstvo ob polčasu (40:26).

Tudi v drugi polovici tekme so imeli Ljubljančani popoln nadzor na igrišču, tekmeci v nobenem trenutku niso ogrozili njihovega uspeha. Najvišja prednost je znašala 30 točk.

Pri Cedeviti Olimpiji sta bila najučinkovitejša Umoja Gibson z 22 točkami in Jaka Blažič (14). Ljubljančani so tako vpisali četrto zmago v tej sezoni lige ABA, potem ko so pred tem ugnali že Mego, Zadar in Bosno. Od slovenskih prvakov je bila doslej v skupini B boljša le Budućnost.

Cedevita Olimpija – Dunaj 86:59 (65:41, 40:26, 14:16) Arena Stožice, gledalcev 1500, sodniki: Jovčić, Koljenšić, Davidov. Cedevita Olimpija: Stewart 9 (2:2), Gibson 22 (4:4), Girard 6, Radović 4, Nikolić 9 (3:4), Houindo 3 (1:2), Blažič 14 (3:3), Ciperle 2 (2:2), Cerkvenik 3, Škara 6, Kennedy 8. Dunaj: Boum 8 (1:1), Hunter 7 (0:1), Glas 5 (3:3), Runjić 3 (1:2), Mladenov 4 (0:1), Jarumbauskas 8 (5:6), Stazić 2 (0:1), Mahalbašić 17 (5:7), Bajo 5 (3:4). Prosti meti: Cedevita Olimpija 15:18, Dunaj 18:26. Met za 3 točke: Cedevita Olimpija 11:33 (Blažič 3, Gibson 2, Girard 2, Nikolić 2, Stewart, Cerkvenik), Dunaj 3:25 (Boum, Hunter, Jarumbauskas). Osebne napake: Cedevita Olimpija 27, Dunaj 22. Pet osebnih: Cotton (39.).

Naslednjo tekmo bodo zmaji odigrali 17. novembra, ko bodo gostili košarkarje Crvene zvezde.