Ljubljančanom jubilejna 20. lovorika

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrti tekmi finala državnega prvenstva proti igralcem moštva Helios Suns potrdili premoč in tekmece iz Domžal odpravili z izidom 99:71. Tako so Ljubljančani finalno serijo dobili s 3:1 v zmagah ter si priigrali tretji zaporedni in skupno jubilejni 20. naslov državnih prvakov.

Za razliko pod prvih treh tekem, ki so se razpletle z največ štirimi točkami razlike, so bili tokrat gostitelji prepričljivo boljši. Od začetka tekme so bili dovolj odločni, da pred domačimi gledalci postavijo piko na i. Ob polčasu so vodili z enajstimi točkami prednosti, tekma pa je bila odločena že po treh četrtinah, ko so Ljubljančani ušli za 28 točk.

Pet igralcev Cedevite Olimpije je imelo dvomestno število točk. Zoran Dragić jih je dosegel 21 (za tri 5:13, 8 skokov), po 16 sta jih prispevala Karlo Matković (met 8:11) in Alen Omić (10 skokov), 13 jih je dodal Yogi Ferrell (trojke 3:5), deset pa Matic Rebec.

Za stožiško zasedbo je to druga zaporedna trojna krona v domačih tekmovanjih. Enako kot lani so tudi v sezoni 2022/23 osvojili še slovenski superpokal in pokal Spar. Za najboljšega igralca finala so razglasili Yogija Ferrella, organizatorja igre Cedevite Olimpije.

Domžalčani so izgubili v zadnjih petih finalih proti Cedeviti Olimpiji in po šestem nastopu v finalu državnega prvenstva ostajajo pri dveh lovorikah (2007 in 2016).

Miro Alilović, trener Cedevite Olimpije: »Vedeli smo, da bo ta tekma nekoliko lažja, saj smo imeli prvič v zadnjih petnajstih dneh, v katerih smo odigrali sedem tekem, malo več časa za pripravo. Dosegli smo cilj, ki smo si ga zadali, zato lahko le čestitam igralcem za prikazano med dolgo in naporno sezono. Ob tem bi se rad zahvalil sodelavcem in pokroviteljem, da smo uspešno zaključili tekmovanje.«

Dejan Jakara, trener Helios Suns: »Če bi se lahko Cedeviti Olimpiji zoperstavili v skoku, bi bila finalna serija zagotovo bolj izenačena. Nam je primanjkljaj višine pod obročema povzročal težave vso sezono. Vseeno moramo biti zadovoljni s finalom. Fantje so poskušali presenetiti, dali so vse od sebe, a telesna razlika med ekipama je bila prevelika.«