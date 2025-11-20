Los Angeles 2028? LeBron v kopalkah, Curry je vrata priprl

V času rehabilitacije po težavah z išiasom je LeBron James še bolj aktivno pristopil k ustvarjanju podkasta Mind the Game, zadnji gost Jamesa in Steva Nasha je bil Stephen Curry, ob zvezdniku LA Lakers je tudi Curry odločilno zaznamoval zadnje desetletje in pol v ligi NBA.

Oba se bližata zaključku kariere, reprezentančno sta najbrž že končala z osvojeno zlato kolajno na lanskih OI v Parizu. Ko je v pogovoru beseda nanesla na OI 2028, ki bodo v Los Angelesu, je bil James jasen: »Moj odgovor že poznate, jaz jih bom spremljal v Cabu (priljubljeno mehiško letovišče, op.p.).«

Curry je bil nekoliko bolj zadržan: »Zelo si želim, da bom še vedno imel priložnost, da me bodo želeli in mi bo telo dopuščalo, da se sam odločim o nastopu. Nikoli ne reci nikoli, verjetnost, da nastopim, pa je zelo, zelo majhna.«

Ne glede na to, kdo bo selektorju Ericu Spoelstri na voljo, bodo košarkarji ZDA na domačih OI kot vselej veliki favoriti, da ubranijo zlato iz Pariza.