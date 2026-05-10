Los Angeles brez Dončića nemočen

Košarkarjem moštva Los Angeles Lakers, še naprej brez poškodovanega Luke Dončića, slabo kaže. Po dveh porazih v 2. kolu končnice z branilci naslova prvakov iz Oklahome Cityja na tujem so izgubili tudi tekmo na domačem parketu – tokrat s 108:131 – in zdaj v seriji zaostajajo že z 0:3. Tako Oklahoma za uvrstitev v naslednje kolo potrebujejo le še eno zmago in po vsem videnem v zadnjih dneh ter predvsem, da so Lakers brez Dončića za razred slabši, je težko verjeti v kakršenkoli zasuk.

Zdravljenje poškodbe stegenske mišice slovenskega asa pa je dolgotrajno in zdi se – četudi še ni uradnega sporočila iz kluba –, da je zanj sezona končana. Naslednja tekma, prav tako v Los Angelesu, bo v noči s torka na sredo, ob 4.30.

»Ne bom obupal nad to serijo,« je črnim napovedim kljuboval trener Lakers JJ Redick in ob tem dodal: »Na četrti tekmi bomo skušali zmagali. Poskušali bomo podaljšati serijo in poskušali bomo to stvar vrniti v OKC.« Širina, napadalna in obrambna usmerjenost ekipe Thunder so bile za izčrpane Lakers preprosto prevelika. »To je moč njihove ekipe.«

Luka Dončić zaradi poškodbe spremlja to končnico ob igrišču. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Tako kot na drugi tekmi so tudi na tretji Lakers pred polčasom povedli z dvema točkama prednosti, tokrat predvsem zaradi 11 trojk v prvem polčasu. Toda Thunder je v tretji tretjini znova eksplodiral in drugi polčas odprl z nizom 21-6. Nato je bilo domala vsega konec. Lakers so v tretji tretjini zadeli le osem od 22 metov iz igre, vključno z le enim metom za tri točke. Izgube žog so se začele povečevati, Oklahoma pa je v zadnji četrtini svojo prednost povečala na kar +27.

Rui Hachimura je bil vodilni strelec Jezernikov z 21 točkami, veteran James pa je dodal 19 točk, šest skokov in osem asistenc. Ajay Mitchell je dosegel 24 točk in podelil 10 asistenc brez izgubljene žoge, s čimer je ekipi Thunder pomagal do te tretje zmage v polfinalni seriji zahodne konference.

V 2. kolu končnice vzhodne konference so se člani zasedbe Cleveland Cavaliers na krilih 35 točk Donovana Mitchlla in odličnih metov Jamesa Hardna izognili podobnemu porazu in dosegli ključno zmago na tretji tekmi konferenčnega polfinala nad Detroit Pistons s 116:109 ter zmanjšali zaostanek v seriji na 1:2 v zmagah.