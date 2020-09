Los Angeles Clippers brez težav ugnali Denver Nuggets

Ljubljana – Košarkarji kluba Los Angeles Clippers, ki so v uvodnem krogu končnice lige NBA izločili Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu, so prepričljivo dobili prvo polfinalno tekmo zahodne konference z Denver Nuggets. Zmagali so namreč kar s 120:97.



V moštvu iz Los Angelesa je bil znova najbolj razigran prvi zvezdnik Kawhi Leonard, ki je dosegel 29 točk (z metom iz igre 12:16). Paul George in Marcus Morris, ki je v dvoboju s Teksašani ves čas izzival Dončića, sta k zmagi dodala po 19 oziroma 18 točk.



Za Denver, pri katerem Vlatko Čančar ni bil niti na klopi, je največ točk (15) prispeval srbski center Nikola Jokić (z metom iz igre 6:14), le dve manj pa jih je zbral Paul Millsap.

OG Anunoby tik pred koncem zadel trojko

Drugi dvoboj večera je bil bistveno bolj izenačen, na koncu pa so bili srečnejši igralci ekipe Toronto Raptors, ki so s 104:103 strli odpor zasedbe Boston Celtics in tako izid v zmagah v polfinalu vzhodne konference znižali na 1:2.



Junak tekme je bil Britanec nigerijskega rodu OG Anunoby, ki je tik pred koncem zadel trojko in z njo jeziček na tehtnici prevesil na stran Toronta. Za branilce lovorike je sicer največ točk dosegel Kyle Lowry (31), dve manj pa je zbral najboljši strelec Bostona, Kemba Walker.