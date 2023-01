Los Angeles Clippers premagali Dallas kljub 43 točkam Dončića

Ekipa Los Angeles Clippers je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagala Dallas Mavericks s 113:101. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v poraženi ekipi dosegel 43 točk, 11 skokov in sedem podaj v 43 minutah na parketu.

Dončić, ki na prejšnji tekmi zaradi težav z gležnjem proti Oklahomi v nedeljo ni igral, je zgrešil štiri od prvih petih metov in je imel 12 točk v prvem polčasu, preden je postal vroč v drugem delu tekme. Prvi strelec lige je v zadnji četrtini nanizal 20 točk. Dve minuti in 50 sekund pred koncem je znižal zaostanek na 96:104, vendar je Kawhi Leonard odgovoril s trojko in tekmo končal s 33 točkami iz 12 metov, Norman Powell je dodal 27 točk.

»Izgubili smo, res ni bil naš večer. V drugem polčasu smo igrali dobro v obrambi, toda v prvem, polčasu nas ni bilo nikjer,« je bil kratek komentar Dončića. Dallas je na četrtem mestu zahodnega dela lige in ostaja v Los Angelesu, v noči na petek bo po slovenskem času igral proti Los Angeles Lakers.

Branilci naslova Golden State Warriors so spet izgubili, proti Phoenix Suns so klonili s 113:125 četudi se je v ekipo vrnil prvi zvezdnik Stephen Curry in po poškodbi nanizal 24 točk, a je zadel le pet od 15 metov za tri točke. Mikal Bridges je bil prvi strelec Phoenixa s 26 točkami, rezervist Damion Lee je dodal 22 točk ob tem, da je zadel vseh 14 prostih metov. Najbolj učinkovit igralec je bil v domači zasedbi Klay Thompson z 29 točkami, dve manj je zadel Jordan Poole.

FOTO: Jayne Kamin-oncea/Usa Today Sports

Detroit je v Philadelphii dobil kar 147 točk in jih proti 76ers dal le 116. Joel Embiid je zbral 36 točk in 11 skokov. V napeti končnici je Miami premagal Oklahomo City s 112:111 ob 35 točkah Jimmyja Butlerja. Pascal Siakam je z 28 točkami in sedmimi podajami vodil Toronto do zmage proti Charlotte s 132:120. Donovan Mitchell (46 točk) se je vrnil v Salt Lake City, vendar je njegova nova ekipa Cleveland izgubila proti Utah Jazz s 114:116.

NBA

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 147:116

Miami Heat - Oklahoma City Thunder 112:111

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 132:120

Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 116:114

Golden State Warriors - Phoenix Suns 113:125

Portland Trail Blazers - Orlando Magic 106:109

LA Clippers - Dallas Mavericks 113:101 (Luka Dončić 43 točk, 11 skokov, 7 podaj v 43 min. za Dallas)