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Košarka

Los Angeles gre na vse ali nič, ob Dončiću želijo talenta v težavah

Košarkarji Los Angeles Lakers še niso zaključili s poletnim oblikovanjem moštva, iščejo še zadnjo okrepitev na krilu.
Talent Jonathana Kuminge ni sporen, vprašanje pa je, če ga bo kdaj unovčil za odmevno kariero v ligi NBA. FOTO: William Liang/Reuters
Galerija
Talent Jonathana Kuminge ni sporen, vprašanje pa je, če ga bo kdaj unovčil za odmevno kariero v ligi NBA. FOTO: William Liang/Reuters
Nejc Grilc
12. 7. 2026 | 05:05
2:42
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Pred letom in pol so Luki Dončiću vodilni v Los Angelesu obljubili, da bodo ekipo oblikovali po njegovih željah, ko bo za to prišel čas. To poletje so obljubo držali, LA Lakers bodo v naslednji sezoni izgledali kot Dallas 2.0, kar je bila Lukova želja, vprašanje pa je, kako uspešni bodo na parketu.

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Pričakoval je sezono z Dončićem, zdaj se izgovarja na srečo. Kaj se je zgodilo?

Zdaj Rob Pelinka, odgovoren za kadrovska vprašanja ob Pacifiku, išče še zadnji kamenček, ki bi dopolnil mozaik. Pelinka igra na karto, da prosti igralci še vedno želijo igrati in bivati v Los Angelesu, zato snubi dva košarkarja, ki sta izven cenovnega ranga Jezernikov.

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izbor na naboru leta 2021 je bil Jonathan Kuminga (23 let, 201 cm, 102 kg)

Najresneje potekajo pogovori z Atlanto glede možnega dogovora z Jonathanom Kumingo. Vanj so v Golden Statu polagali veliko upov in mu namenili precej priložnosti, Kuminga je v napadu pokazal nekaj tekem, ko je igral naravnost izvrstno, a ni bil dovolj stanoviten, predvsem pa se ni dovolj dobro držal navodil v obrambi in Steve Kerr je čezenj naredil križ. Za drobiž ga je Golden State poslal v Atlanto, tudi Hawks pa še oklevajo s podpisom nove pogodbe z njim.

Jonathan Kuminga je v minuli sezoni za Golden State in Atlanto skupaj odigral le 36 tekem, po prihodu k Hawks je odigral 16 tekem in v povprečju dosegal dobrih 12 točk, 5,6 skoka in 3 asistence na tekmo. FOTO: Brett Davis/Reuters
Jonathan Kuminga je v minuli sezoni za Golden State in Atlanto skupaj odigral le 36 tekem, po prihodu k Hawks je odigral 16 tekem in v povprečju dosegal dobrih 12 točk, 5,6 skoka in 3 asistence na tekmo. FOTO: Brett Davis/Reuters

Los Angeles v Kumingi vidi atletsko krilo, ki lahko igra tudi kot krilni center, okrepi obrambo in napadu doda dimenzijo, ki je Lakers v trenutni zasedbi nimajo. Kuminga bo na sezono želel prek 20 milijonov dolarjev, Lakers mu toliko denarja ne morejo ponuditi, zato se z Atlanto pogovarjajo za t. i. sign-and-trade dogovor. V nasprotno smer bi potovali Jarred VanderbiltJaden Hardy in menjava izborov v prvem krogu nabora 2031. Atlanta zaenkrat nad ponudbo ni navdušena, a je tudi ni zavrnila, Pelinka pa je sodeč po številnih poročilih iz Los Angelesa zelo vztrajen in želi dogovor doseči čim prej.

Druga možnost je Peyton Watson, za njegov prihod pa je še manj možnosti, saj ima širom lige številne snubce, ki mu lahko ponudijo več denarja. Pelinke to ni ustavilo, da ne bi na poletni ligi v Las Vegasu z dolgim in javnim pogovorom z njim prilil olja na ogenj, najbolj verjetna pa vseeno ostaja vrnitev Watsona v Denver.

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Luka DončićLos Angeles LakersJonathan Kumingaprestopni rokAtlanta Hawks

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