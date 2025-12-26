Los Angeles in Luka Dončić potrebujeta spremembo

Še 52. zapored so Los Angeles Lakers igrali tekmo na božični dan in zabeležili 27. poraz. Luka Dončić je bil nemočen proti razigranemu Houstonu, ki je v Kaliforniji vodil vseh 48 minut in poglobil težave Jezernikov, ki so se znašli v krizi. Prvič v sezoni so izgubili tri tekme zapored, ob porazu s 96:119 proti rivalom v zahodni konferenci pa izgubili še Austina Reavesa, ki je zaradi bolečine v mečni mišici drugi polčas presedel na klopi. Dončić je dosegel 25 točk.

Že v prvi četrtini (25:37) so se Lakers proti Houstonu znašli v težavah, odlično obrambno moštvo je nato brez težav nadzorovalo potek srečanja in izkoriščalo telesno moč, ki je bila krepko na njihovi strani. Dvoma o zmagovalcu v Crypto.com Areni zato praktično ni bilo, ko je Reaves poškodovan obsedel na klopi, pa v rezultatski zasuk ni verjel nihče več.

Dončić četrtega nastopa na božični dan ne bo ohranil v dobrem spominu, v 33 minutah na parketu je zbral 25 točk (9/17, za tri 3/8), 5 skokov in 7 asistenc. LeBron James je dodal 18 točk, ponovno je zatajila kratka klop Los Angelesa. Jake LaRavia in Marcus Smart sta na začetku sezone obetala veliko več, zdaj sta zdrsnila na obrobje, preostali (Thiero, Vanderbilt, Kleber, Knecht, Bronny James) so kakovostno zelo omejeni igralci. Pri Houstonu je Amen Thompson dosegel 26 točk, Kevin Durant pa točko manj.

Ob tretjem zaporednem porazu so bile znova jasno vidne težave Jezernikov v obrambi, ki grozijo, da bodo pokvarile sezono Los Angeles Lakers. Vse bolj jasno je, da vodstvo z Robom Pelinko na čelu do februarskega konca tržnice v NBA ne bo smelo sedeti križem rok.

Naslednjo tekmo bo LA igral v ponedeljek zjutraj (3.30) proti Sacramentu.

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 119:96 (25:37, 28:26, 21:29, 27:22)

Dončić 25, 5 skokov in 7 asistenc v 33:55, James 18; Thompson 26, Durant 25.

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 117:102

Fox 29, Wembanyama 19 in 11 skokov; Gilgeous-Alexander 22, Hartenstein 13.

Golden State Warriors – Denver Nuggets 126:116

Curry 23, Melton 16; Flagg 27, Williams 26.