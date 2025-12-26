  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Los Angeles in Luka Dončić potrebujeta spremembo

    Košarkarji Los Angeles Lakers so prepričljivo izgubili proti Houstonu s 96:119 in tretjič zapored ostali praznih rok. San Antonio nadigral Oklahomo.
    Proti dobri obrambi Houstona je bil tudi Luka večinoma brez moči. Foto Katelyn Mulcahy/AFP
    Proti dobri obrambi Houstona je bil tudi Luka večinoma brez moči. Foto Katelyn Mulcahy/AFP
    Nejc Grilc
    26. 12. 2025 | 06:00
    26. 12. 2025 | 06:15
    3:18
    Še 52. zapored so Los Angeles Lakers igrali tekmo na božični dan in zabeležili 27. poraz. Luka Dončić je bil nemočen proti razigranemu Houstonu, ki je v Kaliforniji vodil vseh 48 minut in poglobil težave Jezernikov, ki so se znašli v krizi. Prvič v sezoni so izgubili tri tekme zapored, ob porazu s 96:119 proti rivalom v zahodni konferenci pa izgubili še Austina Reavesa, ki je zaradi bolečine v mečni mišici drugi polčas presedel na klopi. Dončić je dosegel 25 točk.

    Madison Square Garden pokal po šivih, odmevalo posebno ime

    Že v prvi četrtini (25:37) so se Lakers proti Houstonu znašli v težavah, odlično obrambno moštvo je nato brez težav nadzorovalo potek srečanja in izkoriščalo telesno moč, ki je bila krepko na njihovi strani. Dvoma o zmagovalcu v Crypto.com Areni zato praktično ni bilo, ko je Reaves poškodovan obsedel na klopi, pa v rezultatski zasuk ni verjel nihče več.

    Dončić četrtega nastopa na božični dan ne bo ohranil v dobrem spominu, v 33 minutah na parketu je zbral 25 točk (9/17, za tri 3/8), 5 skokov in 7 asistenc. LeBron James je dodal 18 točk, ponovno je zatajila kratka klop Los Angelesa. Jake LaRavia in Marcus Smart sta na začetku sezone obetala veliko več, zdaj sta zdrsnila na obrobje, preostali (Thiero, Vanderbilt, Kleber, Knecht, Bronny James) so kakovostno zelo omejeni igralci. Pri Houstonu je Amen Thompson dosegel 26 točk, Kevin Durant pa točko manj.

    Ob tretjem zaporednem porazu so bile znova jasno vidne težave Jezernikov v obrambi, ki grozijo, da bodo pokvarile sezono Los Angeles Lakers. Vse bolj jasno je, da vodstvo z Robom Pelinko na čelu do februarskega konca tržnice v NBA ne bo smelo sedeti križem rok. 

    Naslednjo tekmo bo LA igral v ponedeljek zjutraj (3.30) proti Sacramentu.

    Los Angeles Lakers – Houston Rockets 119:96 (25:37, 28:26, 21:29, 27:22)
    Dončić 25, 5 skokov in 7 asistenc v 33:55, James 18; Thompson 26, Durant 25.

    San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 117:102
    Fox 29, Wembanyama 19 in 11 skokov; Gilgeous-Alexander 22, Hartenstein 13.

    Golden State Warriors – Denver Nuggets 126:116
    Curry 23, Melton 16; Flagg 27, Williams 26.

    New York Knicks – Cleveland Cavaliers 126:124
    Brunson 34, Clarkson 25; Mitchell 34, Garland 20 in 10 asistenc.

    Nedelo
    Velika družina Kmet

    Niti sanjala nista o takem življenju, danes imata osem otrok

    Petra Kmet si v mladosti ni predstavljala, da bi se poročila in imela otroke, Boštjan Kmet se je vedno videl v vlogi očeta. Zdaj sta srečna z osmimi otroki.
    Grega Kališnik 25. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Transatlantski razkol je popoln

    V času Trumpa poskušajo ZDA ustvariti svetovni red, ki bo temeljil izključno na interesnih območjih in ki ga bodo obvladovale tri velike svetovne sile.
    Project Syndicate 24. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Eno najhujših božičnih neurij v zadnjem času, opozorilo o možnem tornadu

    »Pričakujemo hude, obsežne poplave. Ogrožena so življenja in premoženje,« je sporočila Nacionalna vremenska služba (NWS).
    25. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruska obrambna industrija

    Direktor ruske orožarske tovarne se je zažgal v središču Moskve

    75-letni Vladimir Arsenjev, direktor moskovskega podjetja Volna – Centralni znanstvenoraziskovalni inštitut, se je pred Kremljem polil z bencinom in se zažgal.
    24. 12. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Lakers – Rockets

    Los Angeles in Luka Dončić potrebujeta spremembo

    Košarkarji Los Angeles Lakers so prepričljivo izgubili proti Houstonu s 96:119 in tretjič zapored ostali praznih rok. San Antonio nadigral Oklahomo.
    Nejc Grilc 26. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemirni svet

    Ameriški napad na nigerijske islamiste

    Predsednik Donald Trump je na božični dan ukazal napad na »teroristične izmečke« iz Nigerije.
    Barbara Kramžar 26. 12. 2025 | 05:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Kdo bo zmagovalec dvoboja Benjamin Šeško – Nick Woltemade?

    Edino tekmo v petkovem sporedu na t.i. boxing day v Angliji bosta odigrala Manchester United in Newcastle. Lahko Šeško zadane proti nesojenim delodajalcem?
    Nejc Grilc 26. 12. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksander Mervar

    Na smeh mi gre, ko poslušam, da je EU pri oskrbi z energenti neodvisna

    O pametnih omrežjih, iluzijah zelenega prehoda in mejah energetskega realizma je spregovoril Aleksander Mervar, direktor Elesa.
    Ali Žerdin 26. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pošta

    Kako dolgo bomo še imeli poštne nabiralnike?

    V prihodnjih treh letih danskega scenarija pri nas ni pričakovati, čeprav ga dolgoročno ni mogoče izključiti, pravijo na Pošti Slovenije.
    Simona Bandur 26. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
