Los Angeles Lakers brez Luke Dončića klonili proti Dallas Mavericks

Košarkarji Los Angeles Lakers so skoraj brez vseh glavnih igralcev, tudi Luke Dončića, v Las Vegasu igrali pripravljalno tekmo z nekdanjim Dončićevim klubom Dallas Mavericks. Ta je v pripravah na novo sezono severnoameriške lige NBA slavil s 121:94.

Dallas je do zmage prišel v zadnji četrtini, ki jo je dobil kar s 37:8. PJ Washington, Dereck Lively II, Klay Thompson, novinec Cooper Flagg in Anthony Davis so presegli mejo desetih točk pri Dallasu, Davis je bil najboljši z 18 točkami in devetimi skoki.

Luka Dončić proti nekdanjemu klubu ni igral. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters

Pri jezernikih so štirje igralci dosegli dvomestno število točk, 22 jih je prispeval Gabe Vincent, 19 Rui Hachimura, 12 in 10 skokov Jaxson Hayes, 10 točk pa R. J. Davis.

Za Kalifornijce sicer tokrat niso igrali glavni igralci na čelu z Dončićem, LeBronom Jamesom, Austinom Reavsom, DeAndrejem Aytonom, Marcusom Smartom, Jakom LaRavio in drugimi. Lakers bodo naslednjo pripravljalno tekmo igrali v noči na soboto proti Sacramento Kings.