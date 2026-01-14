LeBronov agent predlagal zanimivo menjavo in razburil Los Angeles

Košarkarska liga NBA je žajfnica, v kateri ne mine dan brez drame, užaljenih zvezdnikov in govoric. Zato je tudi lepa in zelo pomembna domača zmaga Los Angeles Lakers proti Atlanti (141:116), ob kateri sta LeBron James in Luka Dončić skupaj dosegla 58 točk in 22 asistenc, utonila v ozadje ob vnovičnih govoricah o menjavi, ki bi premešala jedro zvezdniškega moštva.

Jamesov agent Rich Paul je poskrbel, da zmaga ni bila glavna tema pogovorov v ameriških športnih medijih. V svojem podkastu Game Over je v pogovoru z voditeljem Maxom Kellermanom predlagal menjavo Austina Reavesa za odličnega centra Memphisa Jarena Jacksona ml.: »Lakers bi po mojem mnenju morali resno raziskati vse možnosti, da izpeljejo to menjavo. Memphis (ki se želi znebiti Ja Moranta in na novo zgraditi moštvo, op. p.) bi dobil osrednjo figuro za prihodnost, Dončić pa bi dobil obrambno naravnanega soigralca, kakršnega potrebuje.«